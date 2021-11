MHSAA/MAIS football playoffs scoreboard

MHSAA playoffs

Class 6A

Second round

Brandon 42, Warren Central 17

Oak Grove 28, Ocean Springs 21

Madison Central 31, Oxford 21

Starkville 42, Southaven 27

Semifinals

Nov. 27

Oak Grove vs. Brandon

Starkville vs. Madison Central

Class 5A

Second round

West Point 42, Vicksburg 6

Neshoba Central 23, Lafayette 20

Laurel 30, West Jones 20

Picayune 28, Brookhaven 3

Semifinals

Nov. 27

Neshoba Central vs. West Point

Laurel vs. Picayune

Class 4A

Third round

Caledonia 27, Louisville 7

Senatobia 45, Itawamba AHS 6

Columbia 41, Newton County 25

Poplarville 21, Mendenhall 12

Semifinals

Nov. 27

Caledonia vs. Senatobia

Columbia vs. Poplarville

Class 3A

Third round

Amory 14, Kossuth 0

North Panola 52, Winona 20

Jefferson Davis County 34, Enterprise Clarke 7

Raleigh 7, Tylertown 6, OT

Semifinals

Nov. 27

Amory vs. North Panola

Jefferson Davis County vs. Raleigh

Class 2A

Third round

Pelahatchie 48, Kemper County 20

Scott Central 70, Newton 25

Charleston 38, Baldwyn 10

LeFlore 14, East Webster 13

Semifinals

Nov. 27

Pelahatchie vs. Scott Central

Charleston vs. Leflore County

Class 1A

Second round

Tupelo Christian Prep 40, McEvans 24

Simmons 66, Biggersville 30

Bay Springs 44, Lumberton 0

West Lowndes 36, Taylorsville 21

Semifinals

Nov. 27

Tupelo Christian Prep vs. Simmons

Bay Springs vs. West Lowndes

MAIS championship games

Nov. 18

Class 1A – Desoto School 28, Briarfield Academy 14

Class 3A -Greenville Christian 46 Canton Academy 6

Nov. 19

Class 2A – Prairie View Academy 50, Manchester Academy 27

Class 5A – Heritage Academy 51, Copiah Academy 21

Class 4A – Tri-County 44, Kirk Academy 22

Nov. 20

At Mississippi College

Class 6A – Madison-Ridgeland Aca. vs. Hartfield Aca., 6:15 p.m.