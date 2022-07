2019 Delinquent Tax List of Properties Sold but Not Redeemed as of June 23, 2022

DONNA F. HARDY, CHANCERY CLERK IN AND FOR SAID COUNTY AND STATE, HEREBY CERTIFIES THAT THE FOLLOWING IS A CORRECT LIST OF LAND SOLD ON THE LAST MONDAY AND THE 31ST OF AUGUST 2020 FOR DELINQUENT TAXES DUE THEREON FOR THE FISCAL YEAR OF 2019 PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF LAW, AND THAT THE TITLE TO SAID LAND WILL BECOME ABSOLUTE IN SAID PURCHASER UNLESS REDEMPTION FROM SAID SALE BE MADE ON OR BEFORE AUGUST 31, 2022. THIS CORRECT LIST REFLECTS PROPERTIES SOLD BUT NOT REDEEMED AS OF JUNE 23, 2022.

——————————

Parcel 0943 20 086020000100

ABRAHAM ERNEST MARITAL TRUST &

ALSO LOTS 60,73 & PT 59,74

BLK 20 FOLKES

LOTS: 111 & PT 110 112 113 114

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 57

Section 20 Township 16 Range 03

Block 06

FOLKES ADDITION

PPIN 17750

——————————

Parcel 0943 20 020007000200

ABRAHAM ERNEST MARITAL TRUST &

LOTS: 98 – 105, PT MILLER ST &

HAMILTON ST

LOTS 61,62,71 & 72 & PT CHESTNUT ST

(UNOPEN) BLK 19 FOLKES

PLAT BOOK 1- H PAGE- 242

Section 20 Township 16 Range 03

Block 07

BONELLI PARK

PPIN 17751

——————————

Parcel 0943 20 020006020600

ABRAHAM ERNEST MARITAL TRUST &

LOTS: 71 & PT 107 & PT ST (CLOSE

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 57

Section 20 Township 16 Range 03

Block 06

BONELLI PARK

PPIN 17964

——————————

Parcel 0943 20 020006020601

ABRAHAM ERNEST MARITAL TRUST &

LOTS: 72

BONELLI PARK

Section 20 Township 16 Range 03

Block 06

BONELLI PARK

PPIN 24753

——————————

Parcel 094H 20 086007004100

ABRAHAM FRIED & ERNEST ESTATE

LOTS: 23 & 24

PLAT BOOK 1- MM PAGE- 454

Section 20 Township 16 Range 03

Block 07

FOLKES ADDITION

PPIN 19282

——————————

Parcel 108J 34 2600 007700

ACEVEDO DAMARYS

LOTS: 45 & 47 & PT 44 & 46

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 17169

Lienor 1 MARLA M BONELLI

——————————

Parcel 1292 35 9999 001200

ACUFF PATRICK S

PT W1/2 W OF HWY

Section 35 Township 15 Range 03

PPIN 27809

——————————

Parcel 1086 29 300002008400

ADAIR RICHARD

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 246 PAGE- 446

Section 29 Township 16 Range 03

Block 02

WARREN HEIGHTS

PPIN 15710

——————————

Parcel 165 47 9999 002201

ADAMS BILLY

.17 AC PT E12 C OF RD

Section 47 Township 14 Range 03

PPIN 31888

——————————

Parcel 1076 31 2110 003000

AEON PROPERTY GROUP LLC

LOTS: 1 & 2

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 16

Section 31 Township 16 Range 04

WHISPERING PINES #1

PPIN 9646

——————————

Parcel 0951 19 037003026700

AKERS RUBY L ET AL

LOTS: 84 THRU 87

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 19 Township 16 Range 04

Block 03

CEDAR GROVE

PPIN 20638

——————————

Parcel 086 06 0050 000402

ALAN INVESTMENTS III LLC

LOTS: PT 4 & PT 3

S BAREFIELD

Section 06 Township 16 Range 04

S BAREFIELD

PPIN 33282

——————————

Parcel 096 17 9999 000601

ALEXANDER QUINCY

PT NE1/4 NW1/4

Section 17 Township 16 Range 04

PPIN 24750

Lienor 1 BRITTON & KOONTZ BANK, N.A.

——————————

Parcel 108J 22 112006000900

ALLEN BENNIE ETAL

LOTS: 25 PT & PT 28

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 155

Section 22 Township 16 Range 03

Block 06

HARRISBURG

PPIN 17100

——————————

Parcel 1103 08 2012 003000

ALLRED MALCOLM

LOTS: 39

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 186

Section 08 Township 15 Range 03

WALNUT RIDGE

PPIN 10183

——————————

Parcel 1103 08 2012 003400

ALLRED MALCOLM A

LOTS: 36

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 186

Section 08 Township 15 Range 03

WALNUT RIDGE

PPIN 10187

——————————

Parcel 0964 23 9999 003800

AMES SHARON WILLIAMS

PT SE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 26765

——————————

Parcel 1081 27 1360A 022200

ANDERSON HOWARD CLAY

LOTS: 6 & 4′ LT 7

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 83

Section 27 Township 16 Range 03

Block A

KEN CARYL PARK

PPIN 4951

Lienor 1 RENASANT BANK

——————————

Parcel 0942 13 0540 008200

ANDERSON LATRICIA SOUTH & ROBERT DE

PT PER DB

Section 13 Township 16 Range 03

DOUGLASS SURVEY

PPIN 19793

——————————

Parcel 0951 19 130002032900

ANDREWS DARRYLE & RHONDA

LOTS: 13 THRU 18

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 164

Section 19 Township 16 Range 04

Block 02

IDLEWILD

PPIN 20708

——————————

Parcel 1088 28 1010 012300

ARMADA INC

LOTS: A PT & PT SE 1/4 – NW 1/4

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 100

Section 28 Township 16 Range 03

GREEN SUB

PPIN 13043

Lienor 1 BIG WHEELIE INC

——————————

Parcel 108N 34 2600 005100

ASHLEY ROBERT

LOTS: 148 PT

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 17016

——————————

Parcel 0956 22 0710 002802

ASHLEY ROY E

LOTS: 13 PT

FELD SUB OF BAY TRACT

Section 22 Township 16 Range 04

FELD SUB OF BAY TRACT

PPIN 23563

——————————

Parcel 142 11 9999 000800

ATKINSON R LEIGH & BETTY ALLEN

LOT PART S1/2 OF N1/2 LOT 6

Section 11 Township 14 Range 03

PPIN 7966

——————————

Parcel 108N 34 2600 005400

BAILEY JOHNNIE V ESTATE

LOTS: 154

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 17019

——————————

Parcel 0943 19 1250 013100

BAILEY SOLOMAN

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 282 PAGE- 203

Section 19 Township 16 Range 03

HORDE TRACT – SWITZER SUB OF LOTS

3 & 4 NORTH OF SOUTH ST.

PPIN 17884

——————————

Parcel 0861 33 0124 001200

BALDWIN TONY A

LOTS: 5 PT N 1/2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 33 Township 17 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 14247

——————————

Parcel 0954 19 9999 009403

BALLARD BETTYE EST

PT NE1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 29118

Lienor 1 U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION

——————————

Parcel 1086 29 300002008600

BANK OF NEW YORK MELLON TRUST

LOTS: 1 & 1-A

PLAT BOOK 1- 246 PAGE- 446

Section 29 Township 16 Range 03

Block 02

WARREN HEIGHTS

PPIN 15712

——————————

Parcel 0701 22 1200 005000

BARBER JAMES G & DENISE B BARBER

LOTS: 9

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 235

Section 22 Township 17 Range 03

LONG LAKE SUB #3

PPIN 2271

——————————

Parcel 0844 12C0791 002700

BARNETTE ANGELA BURTON

LOTS: 10

PLAT BOOK 1- 684 PAGE- 416

Section 12 Township 16 Range 04C

GRAY’S MINI FARM

(UNRECORDED)

PPIN 14384

——————————

Parcel 108H 34 021001005801

BASKIN IRENE C

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 197

Section 34 Township 16 Range 05

Block 01

BOWMAR AVE. ADDITION

PPIN 26008

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 140 06 9999 000230

BASS JOHN RANDALL & KATHY ANN

PT N1/2 NE1/4 PT N1/2 NW1/4

Section 06 Township 14 Range 04

PPIN 32372 1

——————————

Parcel 0943 19 201008008700

BEE MARY J & CAROLYN EVERETT AND

LOTS: 70 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 08

NOEVILLE

PPIN 17839

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0861 08 9999 006100

BELL DERRICK D

PT NW 1/2 W OF RR

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 14297

——————————

Parcel 094J 19 204003015700

BELL JOHN JR

LOTS: 5 PT & PT 16

PLAT BOOK 1- H PAGE- 91

Section 19 Township 16 Range 03

Block 03

NORTON

PPIN 18124

——————————

Parcel 094J 19 204003015800

BELL JOHN JR

LOTS: 16 PT W 1/2

PLAT BOOK 1- H PAGE- 91

Section 19 Township 16 Range 03

Block 03

NORTON

PPIN 18125

——————————

Parcel 1086 29 300009015200

BELL KAZET L

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 09

WARREN HEIGHTS

PPIN 15777

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1432 06 9999 004400

BELL ROSALINE M

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 25433

Lienor 1 BANCORPSOUTH

——————————

Parcel 1082 29 005005009700

BENARD JESSIE

LOTS: 8 & 9

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 05

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5581

——————————

Parcel 1082 29 005005009800

BENARD JESSIE

LOTS: 10 THRU 12

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 05

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5582

——————————

Parcel 120 21 9999 001504

BENARD JESSIE

PT LOT 6 AUSTIN WHITAKER EST

DB 646 PG 686

Section 21 Township 15 Range 04

PPIN 24865

——————————

Parcel 1082 29 005003006000

BENNETT ANDRE

LOTS: 6 & 7 & PT 8,11,12, & 13

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 03

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5541

——————————

Parcel 108D 22 1470 008500

BETTS LINDA

LT PT

Section 22 Township 16 Range 03

KLEIN

PPIN 15990

——————————

Parcel 108J 34 1630C 012400

BEVERLY ANTHENIA B ET AL

LOTS: 24

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 34

Section 34 Township 16 Range 03

Block C

LINWOOD

PPIN 17219

——————————

Parcel 1082 34 005001000500

BEVERLY MILTON & BARBARA

LOTS: 14 & 15

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 34 Township 16 Range 03

Block 01

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5486

——————————

Parcel 1082 26 2600 050900

BINGHAM GLADYS ETAL

LOTS: 180 PT

PLAT BOOK 1- 22 PAGE- 600

Section 26 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 6179

——————————

Parcel 094W 22 036004005200

BINGHAM GLADYS ETAL

LOTS: 82 & PT 83

PLAT BOOK 1- 59 PAGE- 330

Section 22 Township 16 Range 03

Block 04

CASTLE HILL

PPIN 15458

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094J 19 294017012300

BINGHAM GLADYS G

LOTS: 67 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 17

VICKS ENLARGED

PPIN 17616

——————————

Parcel 094E 13 262005014600

BINGHAM GLADYS G

LOTS: 21 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 05

SPRINGFIELD

PPIN 19471

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094J 19 294018012100

BINGHAM JOSEPH T JR

LOTS: 66 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 18

VICKS ENLARGED

PPIN 17614

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1081 27 215001025600

BLACKMORE ROSIE B ESTATE

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 42

Section 27 Township 16 Range 03

Block 01

PECAN GROVE

PPIN 4986

——————————

Parcel 0854 10 9999 006800

BOLLS AARON B ETAL

LOTS: PT OF SE SE E TURNERVILLE RD

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 206

Section 10 Township 16 Range 04

PPIN 16067

——————————

Parcel 1082 29 005001000700

BOLTON RAYMOND JR & JOYCE B JONES

LOTS: 18, 19 & 20

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 01

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5488

——————————

Parcel 105 37 9999 001600

BOONE BETTY E

PT SW1/4 NW1/4

Section 37 Township 16 Range 04

PPIN 2999

——————————

Parcel 1432 06 9999 003100

BORING PROPERTIES LLC

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 25078

——————————

Parcel 0974 24C9999 001600

BOURN BARBARA C

PT S1/2 S OF RD

Section 24 Township 16 Range 04C

PPIN 27880

——————————

Parcel 084 12 0760 007200

BOWMAN MARY WHITE

LOTS: 45 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 567

Section 12 Township 16 Range 04

FREETOWN

PPIN 14956

——————————

Parcel 1087 29 197005000600

BOWMAN WILLIAM C ESTATE

LOTS: 22

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 05

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 13659

——————————

Parcel 0854 10 1940 006501

BOYD HERBERT EDWARD

LOTS: PT 13

PLAT BOOK 1- 280 PAGE- 128

Section 10 Township 16 Range 04

TURNER SUB

PPIN 26948

——————————

Parcel 108J 34 1630C 012900

BOYKINS ERNEST JR & RANDALL HALL

LOTS: 31 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 34

Section 34 Township 16 Range 03

Block C

LINWOOD

PPIN 17224

——————————

Parcel 1084 27 9999 000200

BRACKO ADAMMA MALIK

PT SEC

Section 27 Township 16 Range 03

PPIN 13070

——————————

Parcel 1083 27 0800 010700

BRACKO ADAMMA MALIK

AND PT OF TRACT 4 OF FLOWERS HILL

TRACT

LOTS: C

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 62

Section 27 Township 16 Range 03

FLOWERS HILL TRACT (MARCUS SUB)

PPIN 13853

——————————

Parcel 094E 13 0990 008600

BRADFORD ALBERTA

LOTS: D

PLAT BOOK 1- 246 PAGE- 555

Section 13 Township 16 Range 03

GOODRICH & WILSON

PPIN 19409

——————————

Parcel 094K 19 001024005901

BRADLEY SHAWN

LOTS: 160 PT

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 23

Section 19 Township 16 Range 03

Block 24

VICKSBURG PROPER

PPIN 22132

Lienor 1 U S DISTRICT COURT

——————————

Parcel 108J 22 112009001300

BRADLEY SYLOUS ESTATE

LOTS: 33 PT & PT 36

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 154

Section 22 Township 16 Range 03

Block 09

HARRISBURG

PPIN 17106

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108J 34 2611 010700

BRADLEY SYLOUS ESTATE

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 354 PAGE- 204

Section 34 Township 16 Range 03

SPEED ST SURVEY OF A & B

PPIN 17201

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108C 22 0290 004900

BRANCH LILA L

LOTS: 18 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 332

Section 22 Township 16 Range 03

BUCK, MILLER & KLEIN

PPIN 18077

——————————

Parcel 108C 22 0290 004800

BRANCH LILA L ET AL

LOTS: 18 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 332

Section 22 Township 16 Range 03

BUCK, MILLER & KLEIN

PPIN 18076

——————————

Parcel 1432 35 9999 001900

BRENT JOHN A EST

PT SECT

Section 35 Township 15 Range 03

PPIN 25676

Lienor 1 TRUSTMARK NATIONAL BANK

——————————

Parcel 1086 29 300005006800

BREWER FRANCES MARILYN EST

RE LOTS 1-5

LOTS: 3 & 4

PLAT BOOK 1- 348 PAGE- 156

Section 29 Township 16 Range 03

Block 05

WARREN HEIGHTS

PPIN 15694

——————————

Parcel 141 02 9999 001303

BREWER STEPHANIE

PT SE1/4 NW1/4

Section 02 Township 14 Range 03

PPIN 23581

——————————

Parcel 141 02 9999 001307

BREWER STEPHANIE

PT NE1/4 SW1/4

Section 02 Township 14 Range 03

PPIN 32109

——————————

Parcel 1081 27 215003023600

BRIDE EMMA ESTATE

LOTS: 1-2-3 E 1/2 OF LOTS

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 42

Section 27 Township 16 Range 03

Block 03

PECAN GROVE

PPIN 4966

——————————

Parcel 1084 27 2130 002700

BRIDE SUSAN

LOTS: A

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 194

Section 27 Township 16 Range 03

PARKVIEW

PPIN 13095

——————————

Parcel 094X 22 217023002100

BROOKS DEMETRIC SR

LOTS: 157 PT & PT LOT 158

PLAT BOOK 1- O PAGE- 154

ALSO: PT LOT 33 UPPER COTTON PRESS

PLAT BOOK 1- Y PAGE-140

Section 22 Township 16 Range 03

Block 23

PINCARDIA

PPIN 18150

——————————

Parcel 1086 29 300003007800

BROOKS KENNETH R JR

LOTS: 2A

PLAT BOOK 1- 250 PAGE- 530

Section 29 Township 16 Range 03

Block 03

WARREN HEIGHTS

PPIN 15704

——————————

Parcel 086 08 9999 002000

BROOKS KENNETH R JR

PT SE 1/4 E OF SHERMAN AVE

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 16488

——————————

Parcel 086 08 0440 004001

BROOKS LOUISE H

LOTS: 1 PT

CATHEL

Section 08 Township 16 Range 04

CATHEL

PPIN 24641

——————————

Parcel 112 05 9999 001500

BROOKS ROBERT EUGENE

PT NE1/4 SE1/4 S OF ROAD

Section 05 Township 15 Range 04

PPIN 4393

——————————

Parcel 112 05 9999 001600

BROOKS ROBERT EUGENE

PT NE1/4 SW1/4 S OF ROAD

Section 05 Township 15 Range 04

PPIN 4394

——————————

Parcel 056 20 9999 000302

BROTHERS JAMES J JR

PT NE1/4 NW1/4

Section 20 Township 17 Range 05

PPIN 25571

——————————

Parcel 056 20 9999 000303

BROTHERS JAMES J JR

PT NE1/4 NW1/4

Section 20 Township 17 Range 05

PPIN 25572

——————————

Parcel 0712 33 1833 004000

BROWN ANDREA

LOTS: G

PLAT BOOK 1- 262 PAGE- 598

Section 33 Township 17 Range 04

MAYFIELD SUB OF LOT 2 OF SEARLES

SUB OF LOT 5 OF FERGUSON SUB OF

LOT 8 OF S BAREFIELD

PPIN 14514

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1081 27 1370 032000

BROWN LINCOLN L JR ETAL

LOTS: 13

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 144

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 145

Section 27 Township 16 Range 03

KEN CARYL PARK ENLARGED

PPIN 5050

——————————

Parcel 094R 19 084001005800

BROWN MOSES

LOTS: 13

PLAT BOOK 1- G PAGE- 669

Section 19 Township 16 Range 03

Block 01

FLOYD & EVANS

PPIN 17694

——————————

Parcel 094J 19 294013008300

BRYANT GABRIELLE

LOTS: 46 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 13

VICKS ENLARGED

PPIN 17576

——————————

Parcel 1432 06 9999 005400

BUFORD PARTNERS LP

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 26396

——————————

Parcel 1432 06 9999 004201

BUFORD PARTNERS LP

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 3

PPIN 27160

——————————

Parcel 1086 29 308036017500

BUFORD TALBERT & DORIS ESTATE

LOTS: 1 THRU 6 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 36

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 15799

——————————

Parcel 0951 13 037002026000

BUIE JAMES ESTATE

LOTS: 20 THRU 22

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 13 Township 16 Range 03

Block 02

CEDAR GROVE

PPIN 20630

——————————

Parcel 0942 13 1320 003100

BUNCH CATINA

RESURVEY OF LOT 3

LOTS: 8-A

PLAT BOOK 1- 112 PAGE- 216

Section 13 Township 16 Range 03

JENKINS TRACT – HAVER SUB

PPIN 19742

——————————

Parcel 0954 19 2522 003100

BUNCH SENOBIA W & ROBERT SR

LOTS: 46 & 47

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 247

Section 19 Township 16 Range 04

SKY WOOD #2-RESURVEY OF LOTS 42-53

OF RESURVEY & EXTENSION

PPIN 20020

——————————

Parcel 119 14 9999 002100

BURNS ELIZABETH T ESTATE

PT NW1/4 NW1/4

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4569

——————————

Parcel 0943 19 1240 017200

BURRELL TONY L

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- J PAGE- 221

Section 19 Township 16 Range 03

HORDE TRACT SOUTH OF SOUTH ST.

PPIN 17929

Lienor 1 HL&C-WARREN LLC

——————————

Parcel 0951 19 191405013700

BURSE CLEVE ESTATE

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 324 PAGE- 185

Section 19 Township 16 Range 04

Block 05

MEADOWVALE RESUR BLK 5

PPIN 20502

——————————

Parcel 094E 13 262007003100

BUTLER ALMA

LOTS: 36 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 07

SPRINGFIELD

PPIN 19354

——————————

Parcel 094G 13 126002002500

BUTLER DAN ESTATE

LOTS: 14 THRU 17 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 58

Section 13 Township 16 Range 03

Block 02

HOXIE

PPIN 18985

——————————

Parcel 108Q 29 308008003000

BUTLER TAMIKA ETAL

LOTS: 11

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 08

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 17279

——————————

Parcel 108K 34 2600 006000

BYRD JEAN

LOTS: 77 PT

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 15338

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1088 28 2890 009904

C & K REAL ESTATE LLC

LOTS: 13 PT

PLAT BOOK1- GG PAGE- 156

Section 28 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 26125

——————————

Parcel 108P 29 308001002800

CALDWELL ASSET MANAGEMENT LLC

LOTS: 2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 01

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 16668

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 094U 34 0040 005800

CALVIN CLEVELAND

LOTS: 1 PT W

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 331

Section 34 Township 16 Range 03

WIRT ADAMS

PPIN 16141

——————————

Parcel 108J 34 1120 002500

CALVIN CLEVELAND

PT LOT K OF SPEED ST SURVEY

LOTS: 48 PT & PT 49

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 154

Section 34 Township 16 Range 03

HARRISBURG

PPIN 17118

——————————

Parcel 0964 23 9999 002500

CALVIN CLEVELAND

PT SE1/4 SE/14

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 26583

——————————

Parcel 0964 23 9999 008800

CALVIN CLEVELAND & EDMOND

PT SW1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 27966

——————————

Parcel 0964 23 9999 013500

CALVIN CLEVELAND M

PT SW 1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 29576

——————————

Parcel 094E 13 262007004001

CALVIN EDMOND

LOTS: 26 PT

SPRINGFIELD

Section 13 Township 16 Range 03

Block 07

SPRINGFIELD

PPIN 23056

——————————

Parcel 1082 29 197013023600

CAMPBELL CHARLES G

LOTS: 34 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 149

Section 29 Township 16 Range 03

Block 13

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 5726

——————————

Parcel 1081 27 1360F 033600

CAMPBELL LEE ESTER MARIE AND

LOTS: 75

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 83

Section 27 Township 16 Range 03

Block F

KEN CARYL PARK

PPIN 5066

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1081 27 1360F 033601

CAMPBELL LEE ESTER MARIE AND

LOTS: 76

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

Section 27 Township 16 Range 03

Block F

KEN CARYL PARK

PPIN 24260

Lienor 1 FINANCIAL CASUALTY & SURETY

——————————

Parcel 0951 19 191207015300

CAMPBELL PROPERTIES INC

LOTS: 13

PLAT BOOK 1- 316 PAGE- 355

Section 19 Township 16 Range 04

Block 07

MEADOWVALE RESUR LOTS 12-14 BLK 7

PPIN 20518

——————————

Parcel 1081 27 185005010100

CAMPBELL ROY

LOTS: 9

PLAT BOOK 1- 294 PAGE- 233

Section 27 Township 16 Range 03

Block 05

MAYWOOD TERRACE #2

PPIN 4750

——————————

Parcel 122 23 9999 001105

CAMPER ANDRETTI L

PT SW1/4 NE1/4

Section 23 Township 15 Range 03

PPIN 27008

——————————

Parcel 009 07 9999 000100

CARR VIRGINIA N

PT NE1/4 SE1/4; PT SE1/4 NE1/4

Section 07 Township 18 Range 04

PPIN 365

——————————

Parcel 1241 20 1832E 010700

CARROLL J W

LOTS: 1,2,3,4,10,11,13, & 14

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 20 Township 15 Range 03

Block E

MATCH FACTORY

PPIN 4368

——————————

Parcel 1119 13 162006005800

CARSON BEVERLY

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- 298 PAGE- 206

Section 13 Township 15 Range 03

Block 06

LIGHTCAP EXTENSION

PPIN 7549

——————————

Parcel 0863 09 2490 003800

CARSON BEVERLY

LOTS: 6 & PT SW 1/4 SW 1/4

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 214

Section 09 Township 16 Range 04

SKY VALE

PPIN 19892

——————————

Parcel 085 03 9999 000128

CARSON BEVERLY

PT NW1/4 NE1/4

Section 03 Township 16 Range 04

PPIN 28230

——————————

Parcel 094L 19 001007001400

CARSON MALCOLM

LOTS: 37 PT N 1/2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 23

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 22

Section 19 Township 16 Range 03

Block 07

VICKSBURG PROPER

PPIN 18531

——————————

Parcel 094E 13 262005014400

CARSON MALCOLM

LOTS: 21 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 05

SPRINGFIELD

PPIN 19469

Lienor 1 MALCOLM CARSON

——————————

Parcel 108C 22 2420 001200

CARSON MALCOLM & FRED DAVENPORT ETA

LOTS: 8 PT & PT 9

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 317

Section 22 Township 16 Range 03

TOM SHY

PPIN 18040

——————————

Parcel 094V 34 296014004600

CARSON MALCOLM & ROSE

LOTS: 14 PT BLK

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 181

Section 34 Township 16 Range 03

Block 14

VICKS RECENT

PPIN 18247

——————————

Parcel 094L 19 001015003700

CARSON MALCOLM & ROSE

LOTS: 85 PT & PT 86

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 23

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 22

Section 19 Township 16 Range 03

Block 15

VICKSBURG PROPER

PPIN 18555

——————————

Parcel 086 08 9999 000102

CARSON MALCOLM & ROSE

PT N 1/2 E OF HWY & S OF ADAMS

CREEK

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 28710

——————————

Parcel 1124 07 2120 000700

CARSON MALCOLM J

LOTS: 16

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 29

Section 07 Township 15 Range 04

WICLAND PLACE #1

PPIN 3624

——————————

Parcel 0952 19 0610N 000400

CARSON MALCOLM J & ROSE M

LOTS: PT 4 & PT 5

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 18

Section 19 Township 16 Range 04

Block N

EAST END REALTY CO.

PPIN 20106

——————————

Parcel 108M 34 2600 003400

CARSON ROSE

LOTS: 91 PT & PT 92

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 16795

——————————

Parcel 0953 21 9999 004000

CARSON ROSE

PT NW 1/4 SW 1/4

Section 21 Township 16 Range 04

PPIN 20831

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 0942 13 1320 005100

CARSON ROSE WASHINGTON

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 112 PAGE- 216

Section 13 Township 16 Range 03

JENKINS TRACT – HAVER SUB

PPIN 19762

——————————

Parcel 094E 13 262005014700

CARTER SHEBBA ETAL

LOTS: 21 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 05

SPRINGFIELD

PPIN 19472

——————————

Parcel 108Q 29 308008003100

CARTER WALTER

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 08

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 17280

——————————

Parcel 1125 07 0810 009700

CARUTHERS YVONNE P & JOSEPH JR

LOTS: 26

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 18

Section 07 Township 15 Range 04

GREENBRIER SUB

PPIN 3727

——————————

Parcel 108J 22 1130 001500

CASHIOLA CHARLES STEPHEN

LOTS: D PT

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 440

Section 22 Township 16 Range 03

HARRISBURG – SPEED SUB OF LOTS

31, 32 & 50

PPIN 17108

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 084 02 9999 000504

CASTELLANOS JACQUELINE

PT SE1/4 NE1/4

Section 02 Township 16 Range 04

PPIN 24246

——————————

Parcel 123 22 0350 000300

CATO DAVEEN

LOTS: 8 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 69

PLAT BOOK 2- 736 PAGE- 515

Section 22 Township 15 Range 03

BOLLING SUB

PPIN 11214

——————————

Parcel 1086 29 300010015800

CAUSEY LLOYD L

LOTS: 7

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 10

WARREN HEIGHTS

PPIN 15782

——————————

Parcel 1086 29 300010015900

CAUSEY LLOYD L

LOTS: 6

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 10

WARREN HEIGHTS

PPIN 15783

——————————

Parcel 094A 13 266112001900

CHAMBLISS CLAUDE

LOTS: D

PLAT BOOK 1- 356 PAGE- 161

Section 13 Township 16 Range 03

Block 12

SUB OF PT LOTS 47&48 SPRINGFIELD

PROPER BLK 12

PPIN 19082

——————————

Parcel 094A 13 266112001801

CHAMBLISS CLAUDE

LOTS: B & C

PLAT BOOK 1- 356 PAGE- 161

Section 13 Township 16 Range 03

Block 12

SUB OF PT LOTS 47&48 SPRINGFIELD

PROPER BLK 12

PPIN 21936

——————————

Parcel 056 18 9999 001521

CHAMPION RAYMOND A

PT SW1/4 SE1/4

(LOT 8)

Section 18 Township 17 Range 05

PPIN 23594

——————————

Parcel 1081230 9999 002500

CHANNELL JOE & SAXTON W E

PT SE 1/4

Section 30 Township 16 Range 03

PPIN 13736

——————————

Parcel 094U 34 225008012900

CHATMAN LEADESSIA

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 08

RAILROAD ADDITION

PPIN 16212

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108L 27 1410 009800

CHILES EDWIN & ANNIE B EST

LOTS: 38

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 32

Section 27 Township 16 Range 03

KINGS ADDITION TO LANE

PPIN 15597

——————————

Parcel 108D 22 1470 005000

CHIPLIN ANGELA

LT PT

Section 22 Township 16 Range 03

KLEIN

PPIN 15954

——————————

Parcel 094D 13 0920 000600

CHIPLIN ANGELA

PT TRACT

LOTS: 19

Section 13 Township 16 Range 03

GLASS TRACT EAST OF CHERRY ST.

PPIN 19588

——————————

Parcel 108U 29 2880 001700

CHIPLIN ANGELA J

LOTS: 37 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 2

Section 29 Township 16 Range 03

UNION BANK 29-16-3

PPIN 15063

——————————

Parcel 108H 34 9999 006400

CHIPLIN ANTHONY

PT S 1/2

Section 34 Township 16 Range 03

PPIN 15190

——————————

Parcel 108H 22 1730 007900

CHIPLIN ANTHONY

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 182

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 183

Section 22 Township 16 Range 03

MARINE HOSPITAL – HUGHES RESURVEY

PPIN 15205

——————————

Parcel 108H 34 1820 009500

CHIPLIN ANTHONY

LOTS: 11 PT

PLAT BOOK 1- 262 PAGE- 543

Section 34 Township 16 Range 03

MARTIN & DURNER

PPIN 15221

——————————

Parcel 108C 22 0290 010102

CHIPLIN ANTHONY

LOTS: 17 PT & PT 19 & PT 21

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 332

ALSO LOTS: LOTS Q THRU T & PT LOT

U SPEED SUBD

PLAT BOOK: GG PAGE: 332

Section 22 Township 16 Range 03

BUCK, MILLER & KLEIN

PPIN 26132

——————————

Parcel 0951 19 9999 021100

CHIPLIN ANTHONY TROY

PT NE 1/4 NW 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 20579

——————————

Parcel 108L 27 1410 008200

CHIPMAN LABRONE ETAL

LOTS: 13 PT & PT 14

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 76

Section 27 Township 16 Range 03

KINGS ADDITION TO LANE

PPIN 15581

——————————

Parcel 108L 27 1410 008200

CHIPMAN LABRONE ETAL

LOTS: 13 PT & PT 14

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 76

Section 27 Township 16 Range 03

KINGS ADDITION TO LANE

PPIN 15581 1

——————————

Parcel 1291 30 1401 001400

CHISLEY ERNEST

LOTS: 15 & 16

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 139

Section 30 Township 15 Range 03

JACOBS SUB

PPIN 6442

——————————

Parcel 124 29 3013 000100

CHISLEY ERNEST

LOTS: 5, 6, 16

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 29 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11342

——————————

Parcel 124 31 3013 000500

CHISLEY ERNEST

LOTS: 110, 111, 112, 116 & 117

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11383

——————————

Parcel 124 31 3013 000600

CHISLEY ERNEST

LOTS: 51, 52, 53 & 54

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11385

——————————

Parcel 124 31 3013 000900

CHISLEY ERNEST

LOTS: 47, 57, 58, 59, 60

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11389

——————————

Parcel 124 31 3013 001900

CHISLEY ERNEST

LOTS: 21 THRU 24 & W1/2 LOT 35

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11405

——————————

Parcel 124 31 3013 002300

CHISLEY ERNEST

LOTS: 81

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11410

——————————

Parcel 124 31 3013 002500

CHISLEY ERNEST

LOTS: 66, 67, 84, 85 & 86

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11412

——————————

Parcel 124 31 3013 002700

CHISLEY ERNEST

LOTS: 63, 64, 87 & 88

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11414

——————————

Parcel 124 31 3013 003000

CHISLEY ERNEST

LOTS: 118 THRU 125

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11418

——————————

Parcel 124 31 3013 003100

CHISLEY ERNEST

LOTS: 126 THRU 129

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11419

——————————

Parcel 124 31 3013 003200

CHISLEY ERNEST

LOTS: 91 THRU 94

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11420

——————————

Parcel 124 31 3013 003400

CHISLEY ERNEST

LOTS: 97 & 98

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11423

——————————

Parcel 124 31 3013 003500

CHISLEY ERNEST

LOTS: 99

PLAT BOOK 1- L PAGE- 417

Section 31 Township 15 Range 03

WARRENTON LOTS

PPIN 11424

——————————

Parcel 096 24 9999 005600

CHISLEY ERNEST

PT SE 1/4-SW 1/4

Section 24 Township 16 Range 04

PPIN 14771

——————————

Parcel 0942 13 0530 012500

CHISLEY ERNEST

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- MM PAGE- 144

Section 13 Township 16 Range 03

DOSS TRACT-PARKER SUB

PPIN 19836

——————————

Parcel 094U 34 225010007900

CHISLEY L A

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 10

RAILROAD ADDITION

PPIN 16162

——————————

Parcel 094E 13 262006018100

CHISLEY L A

LOTS: 24 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 06

SPRINGFIELD

PPIN 19506

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0711 33 0124 003400

CHISLEY LARRY

LOTS: 20

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 33 Township 17 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 13942

——————————

Parcel 094U 34 1950A 008000

CHISLEY LARRY

LOTS: 4,7,8,& 9 & PT 5 & 6

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 248

Section 34 Township 16 Range 03

Block A

MC MAHON

PPIN 16163

——————————

Parcel 106 29 9999 000300

CHISLEY LARRY A

PT NW1/4 NW1/4

Section 29 Township 16 Range 04

PPIN 9586

——————————

Parcel 094U 34 225010009600

CHISLEY LARRY A

LOTS: 6 PT

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 10

RAILROAD ADDITION

PPIN 16179

——————————

Parcel 108C 22 0290 006300

CHISLEY LARRY A

LOTS: 8 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 332

Section 22 Township 16 Range 03

BUCK, MILLER & KLEIN

PPIN 18331

——————————

Parcel 094U 34 225010007702

CHISLEY LARRY A

LOTS 1-3

PLAT BOOK FF PAGE 232

Section 34 Township 16 Range 03

RAILROAD ADDITION

PPIN 27193

——————————

Parcel 094U 34 225010007703

CHISLEY LARRY A

LOT 5

PLAT BOOK FF PAGE 232

Section 34 Township 16 Range 03

RAILROAD ADDITION

PPIN 27194

——————————

Parcel 108C 22 0290 006601

CHISLEY LARRY A

LOTS: 6 PT N 50′

BUCK MILLER & KLEIN

Section 22 Township 16 Range 03

BUCK, MILLER & KLEIN

PPIN 32420

——————————

Parcel 1081228 0790 001501

CHRISTIAN HOME #2 BAPTIST CHURCH

YESS: 12PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 52

ALSO PART OF UNOPENED ROADWAY

Section 28 Township 16 Range 03

FLETCHER

PPIN 26540

——————————

Parcel 0122 05 9999 007500

CLANTON LISA G ETAL

LOT PT SW1/4 NW1/4

LOT 18 CHOTARD(UNRECORDED)

DOUBLE ASSESSED WITH PPIN 24415

Section 05 Township 18 Range 02

PPIN 1808

——————————

Parcel 123 21 0452 002303

CLARK FRED

RES OF LOT 103 LAUREL & CEDAR HILL

SURVEY

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 2

Section 21 Township 15 Range 03

COLONEL WILLIAMS TRACT

PPIN 27016

——————————

Parcel 0711 33 0124 004900

CLARK GLORIASTINE

LOTS: 21 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 33 Township 17 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 13957

——————————

Parcel 0711 33 0124 005200

CLARK GLORIASTINE

LOTS: 22 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 33 Township 17 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 13960

——————————

Parcel 0952 21 0090 008000

CLARK NELDRA ANN & WANDA C BROWN

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 113

Section 21 Township 16 Range 04

BAGOT

PPIN 20185

——————————

Parcel 0943 19 0600 015400

CLARK OLIVER J & HELEN M SMITH

LOTS: 25

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 114

Section 19 Township 16 Range 03

EAST END

PPIN 17910

——————————

Parcel 0943 19 0600 015400

CLARK OLIVER J & HELEN M SMITH

LOTS: 25

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 114

Section 19 Township 16 Range 03

EAST END

PPIN 17910 1

——————————

Parcel 1083 34 2190 007900

COLEMAN ELIZABETH P EST

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 151

Section 34 Township 16 Range 03

POLK SUB OF LANE

PPIN 13824

——————————

Parcel 086 41 0128 000200

COLLINS JOHNNY L ETAL

LOTS: 6 PT N STANDARD HILL RD

S BAREFIELD SUB

Section 41 Township 16 Range 04

S BAREFIELD SUB

PPIN 16631

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1111013 1070 008000

COLLINS TABATHA

LOTS: 7

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 56

Section 13 Township 15 Range 03

HAMILTON HEIGHTS #2

PPIN 7867

——————————

Parcel 113 09 9999 003703

COOK JEREL P ET AL

PT NW1/4 NW1/4 NW1/4

Section 09 Township 15 Range 04

PPIN 26193

——————————

Parcel 0954 19 9999 007301

COOK RHONDA RENAE

PT NE 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 22730

——————————

Parcel 113 09 9999 003701

COOK WILLIE & DAVIS DIANE

PT NW1/4 NW1/4 NW1/4

Section 09 Township 15 Range 04

PPIN 26191

——————————

Parcel 1082 29 1990 017000

COREY JEFFERS LLC

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 258 PAGE- 316

Section 29 Township 16 Range 03

NATIONAL STREET ANNEX

PPIN 5657

——————————

Parcel 1084 27 0700 013800

COREY JEFFERS LLC

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 205

Section 27 Township 16 Range 03

FAIR HILL #1

PPIN 13206

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 081 02 9999 001104

CORNEILUS LACEY

1 AC PT NW1/4 NW1/4

Section 02 Township 16 Range 05

PPIN 31840

——————————

Parcel 1082 29 1690C 017500

COVENANT PARTNERS LLC AND

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 129

Section 29 Township 16 Range 03

Block C

MAASVILLE

PPIN 5662

——————————

Parcel 0876 02 0863 001900

CRAFT BENNIE & AVERY &

LOTS: 71

PLAT BOOK 1- 324 PAGE- 519

Section 02 Township 16 Range 03

WILLIAM B FORD SUB #2

PPIN 6164

——————————

Parcel 0876 02 0863 002000

CRAFT BENNIE & AVERY &

LOTS: 67 & 69

PLAT BOOK 1- 324 PAGE- 519

Section 02 Township 16 Range 03

WILLIAM B FORD SUB #2

PPIN 6166

——————————

Parcel 0861 40 0124 010600

CRAFT BENNIE & ROSEMARY

LOTS: 39 PT & PT 40

PLAT BOOK 1- 294 PAGE- 348

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 71

Section 40 Township 16 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 14344 1

——————————

Parcel 108P 29 2770 008800

CRAFT CONNIE THOMAS ET AL

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 130

Section 29 Township 16 Range 03

TERRACES

PPIN 16731

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0712 33 1833 004200

CRAFT ROSIE EST

LOTS: E

PLAT BOOK 1- 262 PAGE- 598

Section 33 Township 17 Range 04

MAYFIELD SUB OF LOT 2 OF SEARLES

SUB OF LOT 5 OF FERGUSON SUB OF

LOT 8 OF S BAREFIELD

PPIN 14516

——————————

Parcel 140 06 9999 000601

CRAWFORD HEATHER G

PT SW1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 04

PPIN 24472

——————————

Parcel 1234 21 1562 002000

CROSKEY TYESHIA, A MINOR

LOTS: 107 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 196

Section 21 Township 15 Range 03

LAUREL & CEDAR HILL SUB

J H SHORT SURVEY

PPIN 26317

——————————

Parcel 1432 06 9999 002500

CROWDER RHONDA M & HARVEY E

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 26336 1

——————————

Parcel 1086 29 197005021600

CURRY CLYDE WENDELL

LOTS: 7

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 152

Section 29 Township 16 Range 03

Block 05

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 15841

——————————

Parcel 1088 28 2890 009909

D & H PROPERTIES INC

LOTS: 13 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 156

Section 28 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 28200

——————————

Parcel 057 22 9999 001901

DAISI MICHELLE

PT NE1/4 SE1/4

Section 22 Township 17 Range 04

PPIN 24431

——————————

Parcel 094D 13 3031 002300

DANIEL JAMES III

LOTS: 7

PLAT BOOK 1- 326 PAGE- 566

Section 13 Township 16 Range 03

WASHINGTON PARK RESURVEY # 1

PPIN 19605

——————————

Parcel 1119 13 1080 014400

DANIEL JOYCE

LOTS: 115

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 76

Section 13 Township 15 Range 03

HAMILTON HEIGHTS #3

PPIN 7764

Lienor 1 FEDERAL HOME LOAN BANK OF DALLAS

——————————

Parcel 108A 34 225006004400

DART GREGORY

LOTS: 9 S 1/2

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 323

Section 34 Township 16 Range 03

Block 06

RAILROAD ADDITION

PPIN 16274

Lienor 1 EQUICREDIT CORPORATION OF AMERICA

——————————

Parcel 108M 34 1550 004700

DART RONNIE EST & P&E CONTRACTORS

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 400

Section 34 Township 16 Range 03

LANE

PPIN 16808

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1082 29 2600 053700

DAVID LARRY

LOTS: 191 N PT

PLAT BOOK 1- 22 PAGE- 600

Section 29 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 6224

——————————

Parcel 1432 35 9999 000500

DAVIS CATHERINE & CURTIS

PT SECT E OF HWY 61 S

Section 35 Township 15 Range 03

PPIN 26321

Lienor 1 HOMES & LAND ASSOCIATES

Lienor 2 WELLS FARGO BANK N.A. IN TRUST FOR

Lienor 3 AMERIQUEST MORTGAGE COMPANY

——————————

Parcel 094D 13 3031 005200

DAVIS ELLA & DOROTHY DANIEL

LOTS: 14

PLAT BOOK 1- 326 PAGE- 566

Section 13 Township 16 Range 03

WASHINGTON PARK RESURVEY # 1

PPIN 19633

——————————

Parcel 108Q 29 308007003500

DAVIS MICHAEL W

LOTS: 1 & 2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 07

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 17284

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108H 34 2800 007000

DAVIS NASHAWNDRA JACKSON

LOTS: 75 PT

PLAT BOOK 1- UU PAGE- 129

Section 34 Township 16 Range 03

THRIFT

PPIN 15196

Lienor 1 MORRISON DEVELOPMENT LLC

——————————

Parcel 108C 22 1130 009901

DEE GEORGETTE T

LOTS: N,O,P

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 440

Section 22 Township 16 Range 03

HARRISBURG – SPEED SUB OF LOTS

31, 32 & 50

PPIN 22222

——————————

Parcel 108Q 29 308006006000

DERBY RUBY & LILLIAN D

LOTS: 15 PT & PT 16

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 06

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 17311

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094Q 19 001047007400

DERIVAUX JOHN ALLEN JR

LOTS: 254 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 23

Section 19 Township 16 Range 03

Block 47

VICKSBURG PROPER

PPIN 18900

Lienor 1 THE SECURITY TITLE GUARANTY CORP OF

——————————

Parcel 1086 29 197005022300

DEROSSETTE PATRICK B ETAL

LOTS: 14 & 80

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 152

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 05

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 15848

——————————

Parcel 0941 13 2290 007000

DILLARD DOROTHY MAE EST

LOTS: 9

PLAT BOOK 1- KK PAGE- 234

Section 13 Township 16 Range 03

NORTH READING

PPIN 14157

——————————

Parcel 0943 19 201007004600

DIRAGO JOE B & ANNA M

LOTS: 27 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 07

NOEVILLE

PPIN 17797

——————————

Parcel 108C 22 2420 002900

DIXON CARRIE JAMES ESTATE

LOTS: 6 PT

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 317

Section 22 Township 16 Range 03

TOM SHY

PPIN 18057

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108H 34 112005013600

DIXON LEON ESTATE

LOTS: B OF 21

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 155

Section 34 Township 16 Range 03

Block 05

HARRISBURG

PPIN 15263

——————————

Parcel 094R 19 0040 010500

DLR INVESTMENT GROUP LLC

LOTS: 42

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 331

PLAT BOOK 2- 222 PAGE- 172

Section 19 Township 16 Range 03

WIRT ADAMS

PPIN 17743

——————————

Parcel 108C 22 2530 000500

DLR INVESTMENT GROUP LLC

LOTS: 28 & PT 31

PLAT BOOK 1- II PAGE- 150

Section 22 Township 16 Range 03

SMEDES

PPIN 18030

——————————

Parcel 094E 13 262009001501

DLR INVESTMENT GROUP LLC

LOTS: 29 PT & PT 30,31,32

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 09

SPRINGFIELD

PPIN 21367

——————————

Parcel 108H 34 112003012200

DORSEY BENNIE LOUISE

LOTS: 17 PT

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 155

Section 34 Township 16 Range 03

Block 03

HARRISBURG

PPIN 15249

——————————

Parcel 0954 19 0440 009200

DORSEY GLORIA

LOTS: 35 & 36

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 167

Section 19 Township 16 Range 04

COCCARO ADDITION

PPIN 20082

——————————

Parcel 0954 19 0440 009100

DORSEY WASH

LOTS: 31 THRU 34

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 167

Section 19 Township 16 Range 04

COCCARO ADDITION

PPIN 20081

——————————

Parcel 094F 13 1220 003900

DOYLE BOBBY EST

PT OF TRACT

PLAT BOOK 1- EE PAGE- 33

Section 13 Township 16 Range 03

HOLLAND & DOUGLAS

PPIN 19190

——————————

Parcel 0943 20 086036018800

DRAKE BILLY

LOTS: 137 PT

PLAT BOOK 1- H PAGE- 242

Section 20 Township 16 Range 03

Block 36

FOLKES ADDITION

PPIN 17945

——————————

Parcel 0943 19 0600 015500

DRAKE BILLY JAMES

LOTS: 24

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 114

Section 19 Township 16 Range 03

EAST END

PPIN 17911

——————————

Parcel 094H 20 086008003700

DRAKE JAMES E

LOTS: 18 PT

PLAT BOOK 1- H PAGE- 242

Section 20 Township 16 Range 03

Block 08

FOLKES ADDITION

PPIN 19278

Lienor 1 TRUSTMARK NATIONAL BANK

——————————

Parcel 140 08 9999 003905

DRAKE NOAH M

PT SE 1/2 NW 1/4

Section 08 Township 14 Range 04

PPIN 22389

——————————

Parcel 107 31 9999 006500

DURDEN CREEK DEV CO INC

PT SW 1/4

Section 31 Township 16 Range 04

PPIN 13439

——————————

Parcel 107 31 9999 006503

DURDEN CREEK DEV CO INC

PT SE1/4 SW1/4

Section 31 Township 16 Range 04

PPIN 27530

——————————

Parcel 096 23 9999 006100

DURMAN ROSIE LEE M ESTATE

PT NW 1/4-SW 1/4 S OF HWY 80

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 14649

——————————

Parcel 0953 21 9999 006400

EASTERLING TALMADGE

PT SEC 21 (OFF CLAY ST)

LESS PTS SOLD

Section 21 Township 16 Range 04

PPIN 20855

——————————

Parcel 0942 13 9999 008600

EASTHAVEN HOLDINGS LLC

PT NE 1/4 NE 1/4

Section 13 Township 16 Range 03

PPIN 19797

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094R 19 019002003800

EASTHAVEN TAX BUYERS LLC

LOTS: 12 PT S 1/2

PLAT BOOK 1- I PAGE- 159

Section 19 Township 16 Range 03

Block 02

BODLEY

PPIN 17673

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0952 21 1160 013500

EASTHAVEN TAX BUYERS LLC

LOTS: 87 & 88 PT & LT 156

PLAT BOOK 1- DD PAGE- 337

Section 21 Township 16 Range 04

HAWLEY

PPIN 20240

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108C 22 2420 002800

EDMOND GREGORY

LOTS: 5 PT

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 317

Section 22 Township 16 Range 03

TOM SHY

PPIN 18056

——————————

Parcel 108H 34 3050 009900

ELLIS RAYMOND & MARY JEAN

LOTS: E PT & PT F

PLAT BOOK 1- 63 PAGE- 496

Section 34 Township 16 Range 03

WELSCH

PPIN 15225

——————————

Parcel 094F 13 0531 001800

ELLIS REGINALD ESTATE

LOTS: 5 THRU 7 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 45

Section 13 Township 16 Range 03

DOSS TRACT-PARKER SUB OF LOT 6

PPIN 19131

——————————

Parcel 1112 01 1480 021200

FERGUSON BOBBY L JR EST

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- 254 PAGE- 263

Section 01 Township 15 Range 03

LAKE HILL SUB #1

PPIN 7768

——————————

Parcel 1111 02 9999 008401

FERRACCI JOHN F & MARTHA H

PT NE1/4 NE1/4

Section 02 Township 15 Range 03

PPIN 26438

——————————

Parcel 094K 19 294011004800

FERRELL JOHNNIE MAE

LOTS: 40 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 11

VICKS ENLARGED

PPIN 18695

——————————

Parcel 094R 19 001056009200

FLAGG JOHNNY & LILLIE MAE

LOTS: 272 PT & PT 273

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 23

Section 19 Township 16 Range 03

Block 56

VICKSBURG PROPER

PPIN 17730

Lienor 1 MILDRED KIRKLAND

Lienor 2 LIBERTY BANK

——————————

Parcel 1081 27 1360G 032600

FLOYD BEN B TRUSTEE FOR

LOTS: 81

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 83

Section 27 Township 16 Range 03

Block G

KEN CARYL PARK

PPIN 5056

——————————

Parcel 108A 27 0240 014300

FONTAINE MARK J

LOTS: 22

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 196

Section 27 Township 16 Range 03

BROADHILL SURVEY

PPIN 16383

——————————

Parcel 097 25 9999 001314

FORD CAROLYN MAXINE

PT SW1/4 NE1/4

(PT LOT 23 THORNHILLE SUB UNREC)

Section 25 Township 16 Range 04

PPIN 26177

——————————

Parcel 108M 34 2600 000800

FRANKLIN JESSIE JR EST

LOTS: 165

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 16769

——————————

Parcel 142 03 9999 001808

FULGHAM SHARON FLETCHER & NORRIS B

PT LOT 7 & ALL LOT 8 BREWER TRACT

UNREC

Section 03 Township 14N Range 03E

PPIN 23524

——————————

Parcel 142 05 9999 000201

FULGHAM SHARON FLETCHER & NORRIS B

PT LOT 1 N OF CREEK

Section 03 Township 14N Range 03E

PPIN 24734

——————————

Parcel 094H 20 086007003200

FULLER ELNORA ET AL

LOTS: 17 & 18

PLAT BOOK 1- MM PAGE- 454

Section 20 Township 16 Range 03

Block 07

FOLKES ADDITION

PPIN 19273

——————————

Parcel 1076 34 0153 000400

G & M BUILDERS INC

LOTS: 36

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 94

Section 34 Township 16 Range 04

BELLAIRE #4 REVISED SURVEY

PPIN 9620

——————————

Parcel 0851 03 1410 005300

G & M BUILDERS INC

LOTS: 19

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 96

Section 03 Township 16 Range 04

OPENWOOD PLANTATION #1

PPIN 12232

——————————

Parcel 0852 03 1500 003500

G & M BUILDERS INC

LOTS: 323

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 93

Section 03 Township 16 Range 04

OPENWOOD PLANTATION #8-C

PPIN 12389

——————————

Parcel 1071132 9999 001700

G & M BUILDERS INC

PT S 1/2 SE 1/4

Section 32 Township 16 Range 04

PPIN 13372

——————————

Parcel 0842 02 1490 001400

G & M BUILDERS INC

LOTS: 292 PT

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 81

Section 02 Township 16 Range 04

OPENWOOD PLANTATION #8-B

PPIN 14420

——————————

Parcel 0951022 0121 000600

G & M BUILDERS INC

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 161

Section 22 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD-RESURVEY OF LOT 4

PPIN 20887

——————————

Parcel 0161 21 1890 008301

G & M BUILDERS INC

LOTS: 7 & 8

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 43

Section 21 Township 18 Range 02

TARRI-LONGER #3

PPIN 26880

——————————

Parcel 0853 03 9999 003331

G & M BUILDERS INC

LOTS: 314 PT

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 159

Section 03 Township 16 Range 04

STONEGATE SUBD PART 3

PPIN 29575

——————————

Parcel 1071132 9999 003900

G & M BUILDERS INC

LOTS: 43 PT

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 143

Section 32 Township 16 Range 04

SAVANNAH HILLS PART 3

PLAT BOOK 3 PAGE 143

PPIN 30117

——————————

Parcel 0853 03 9999 003358

G & M BUILDERS INC

LOTS: ADJ TO LOT 313

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 159

Section 03 Township 16 Range 04

STONEGATE SUBD PART 3

PPIN 30720

——————————

Parcel 0853 03 9999 003360

G & M BUILDERS INC

LOTS: ADJ TO LOT 419

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 160

Section 03 Township 16 Range 04

STONEGATE SUBD PART 4

PPIN 30722

——————————

Parcel 0852 03 9999 008263

G & M BUILDERS INC

LOTS: 15

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 156

Section 03 Township 16 Range 04

FORREST COVE SUBD PT 3A

PPIN 30737

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

Lienor 2 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 1081230 2151 002806

GARNER PROPERTY & DEVELOPMENT LLC

LOTS: 7 PT

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 62

Section 30 Township 16 Range 03

PEMBERTON SQUARE PLACE

PPIN 33164

Lienor 1 CITIZENS NATIONAL BANK

——————————

Parcel 123 20 1701 001300

GARRISON ROBERT ESTATE

LOTS: 14 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 92

Section 20 Township 15 Range 03

MAGNOLIA PLANTATION

PPIN 11154

——————————

Parcel 112 08 9999 002200

GARY HARVEY LEE

PT SE1/4 NE1/4 NW1/4

Section 08 Township 15 Range 04

PPIN 4433

——————————

Parcel 0952 21 1160 005700

GASKIN JAMES (NMN) JR

LOTS: 90,91,154,155, & PT 92,153

PLAT BOOK 1- DD PAGE- 337

Section 21 Township 16 Range 04

HAWLEY

PPIN 20161

——————————

Parcel 120 15 9999 000100

GASKIN JAMES JR

PT NE1/4 NE1/4

Section 15 Township 15 Range 04

PPIN 3288

——————————

Parcel 0701 22 116006011000

GERACHE JOSEPH A ET AL

LOTS: 40

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 13

Section 22 Township 17 Range 03

Block 06

LITTLE FLAT SUB

PPIN 2334

——————————

Parcel 1241 20 1832C 004500

GERACHE JOSEPH A JR

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 20 Township 15 Range 03

Block C

MATCH FACTORY

PPIN 4293

——————————

Parcel 074 30 9999 000200

GILES CATHY S ANDERSON ETAL

W 1/2 NW 1/4

Section 30 Township 17 Range 05

PPIN 1211

——————————

Parcel 073 25C9999 000100

GILES CATHY S ANDERSON ETAL

N PT LOTS 1 & 2

Section 25 Township 17 Range 04C

PPIN 2390

——————————

Parcel 097 15 9999 000200

GILES CATHY S ANDERSON ETAL

PT W 1/2 SW1/4

Section 15 Township 16 Range 04

PPIN 10855

——————————

Parcel 0958 18 2411 001700

GILES CATHY S ANDERSON ETAL

LOTS: 2 & ADJ TRACT

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 26

Section 18 Township 16 Range 04

DIVISION OF H G SHERARD PROPERTY

PPIN 20969

——————————

Parcel 0843 01C1729 000800

GILMORE JUANITA E

LOTS: 29

SOUTHALL FOREST PART 1 (UNREC)

Section 01 Township 16 Range 04C

SOUTHALL FOREST PART 1 (UNRECORDED)

PPIN 14436

——————————

Parcel 1233 22 1540 003700

GOODSON ERNESTINE ETAL

LOTS: 28 PT

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 70

Section 22 Township 15 Range 03

PLEASANT VALLEY SUB RESURVEY

PPIN 10541

——————————

Parcel 108H 34 1831 011603

GRAHAM PATRICIA A

LOTS: D

PLAT BOOK 1- MM PAGE- 104

Section 34 Township 16 Range 03

RESURVEY OF MARCUS SUB

OF MARTIN-DURNER (UNREC)

PPIN 25452 1

——————————

Parcel 0943 19 201005006400

GRAY CYNTHIA

LOTS: 19 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 05

NOEVILLE

PPIN 17816

——————————

Parcel 1086 29 197011023300

GREEN ALVIN K & VICKIE C

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 152

Section 29 Township 16 Range 03

Block 11

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 15858

——————————

Parcel 1125 07 9999 000108

GREEN CALVIN

LOTS: PARCEL 5

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 146

ALSO PT SEC 7/15/04

Section 07 Township 15 Range 04

FRONTIER SUB

PPIN 33352

——————————

Parcel 094U 19 0040 003800

GREEN GERTRUDE ESTATE

LOTS: 19 PT & PT 20

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 331

Section 19 Township 16 Range 03

WIRT ADAMS

PPIN 16120

——————————

Parcel 0952 19 129002002900

GREEN JOE & SHEILA

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 29

Section 19 Township 16 Range 04

Block 02

HYDE PARK SUB – RESURVEY

PPIN 20131

——————————

Parcel 0952 19 9999 000800

GREEN JOE L & SHEILA

PT SW 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 20110

——————————

Parcel 0952 19 9999 000900

GREEN JOE L & SHELIA

PT SW 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 20111

——————————

Parcel 1086 29 300007009700

GREEN KENNETH J

LOTS: 10

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 07

WARREN HEIGHTS

PPIN 15723

——————————

Parcel 094U 19 0040 003200

GREER JOSIE ETAL

LOTS: 18 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 331

Section 19 Township 16 Range 03

WIRT ADAMS

PPIN 16114

——————————

Parcel 094G 13 126002005800

GRIFFIN THOMAS W ETAL

BLK 3-PT LTS 1,11 & ADJ TRACT

LOTS: 1 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 58

Section 13 Township 16 Range 03

Block 02

HOXIE

PPIN 19018

——————————

Parcel 094U 34 225004014500

GUICE GARY & JAMES SMOOTS

LOTS: 26 & 27

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 04

RAILROAD ADDITION

PPIN 16228

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 048 09 9999 000300

HACKLER LORI ANN

PT NE1/4 NE1/4

Section 09 Township 17 Range 05

PPIN 929

——————————

Parcel 094U 34 2960 005612

HAGGAN REAVEL BROWN & LEON HAGGAN

LOTS: 16 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 181

Section 34 Township 16 Range 03

VICKS RECENT

PPIN 28873

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094D 13 3031 002200

HALL CHARLES

LOTS: 6

PLAT BOOK 1- 326 PAGE- 566

Section 13 Township 16 Range 03

WASHINGTON PARK RESURVEY # 1

PPIN 19604

——————————

Parcel 094X 22 2200 000700

HALL CHARLES LUM

LOTS: 234

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 17

Section 22 Township 16 Range 03

PORTERFIELD

PPIN 18135

——————————

Parcel 1241 29 1832A 003700

HALL E W ESTATE

LOTS: 11

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

Block A

MATCH FACTORY

PPIN 4280

——————————

Parcel 108L 27 1410 010400

HALL ERNEST JR

LOTS: 29 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 32

Section 27 Township 16N Range 03E

KINGS ADDITION TO LANE

PPIN 15603

——————————

Parcel 1325 29 0970 004000

HALL LEE ESTHER

LOTS: 6

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 39

Section 29 Township 15 Range 04

LAKE PARK ESTATES #1 RESURVEY

PPIN 10807

——————————

Parcel 108L 34 1550 011500

HALL MCKINLEY ET AL

LOTS: 24

PLAT BOOK 1- 70 PAGE- 400

Section 34 Township 16 Range 03

LANE

PPIN 15614

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0701 22 116005012600

HALL MORRIS & MINA

LOTS: 16

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 20

Section 22 Township 17 Range 03

Block 05

LITTLE FLAT SUB

PPIN 2350

——————————

Parcel 108Q 29 308007004700

HARRIS GERTRUDE ET AL

LOTS: 9 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 07

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 17298

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108K 34 1550 010002

HARRIS HAZEL ESTATE

LOTS: 33 PT

LANE

Section 34 Township 16 Range 03

LANE

PPIN 23939

——————————

Parcel 1111 02 0330 007800

HARTLEY LAWRENCE R & STACY L

LOTS: 8 & 9

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 209

Section 02 Township 15 Range 03

CANE RIDGE HEIGHTS

PPIN 11756

——————————

Parcel 107 31 0040 002702

HAVARD HARRISON JR

LOTS: PT 3

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 650

(PT LOT 2 OF JOE & HELEN HAVARD

TRACT DEED BOOK 820 PAGE 551)

Section 31 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD

PPIN 23444

——————————

Parcel 0943 19 0600 016300

HAYES ALICE LEE WARD

LOTS: 4 PT & PT 5

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 114

Section 19 Township 16 Range 03

EAST END

PPIN 17919

——————————

Parcel 0367 35 0260 004400

HAYES DEBORAH

LOTS: 38

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 113

Section 35 Township 18 Range 02

BELLE ISLE ON THE LAKE – L E HALL

SUB OF LOT 104

PPIN 1991

——————————

Parcel 0367 35 0260 004301

HAYES DEBORAH N

LOTS: 40 & 42

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 113

Section 35 Township 18 Range 02

BELLE ISLE ON THE LAKE – L E HALL

SUB OF LOT 104

PPIN 27758

——————————

Parcel 094E 13 262001016600

HAYES FREDDIE L ET AL

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 01

SPRINGFIELD

PPIN 19491

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0954 09 2520 000500

HAYNES KASHAN D & ERICA TAYLOR

LOTS: 17

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 236

Section 09 Township 16 Range 04

SKY WOOD #2

PPIN 19992

——————————

Parcel 0942 13 9999 009400

HEALTHY TRANSITIONS DEVELOPMENT GRP

PT NE 1/4 NE 1/4

Section 13 Township 16 Range 03

PPIN 19805

——————————

Parcel 0951 19 1170 022400

HEALTHY TRANSITIONS DEVELOPMENT GRP

LOTS: 2

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 67

Section 19 Township 16 Range 04

HENNESSEY HEIGHTS

PPIN 20592

——————————

Parcel 0951 19 1170 022500

HEALTHY TRANSITIONS DEVELOPMENT GRP

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 67

Section 19 Township 16 Range 04

HENNESSEY HEIGHTS

PPIN 20593

——————————

Parcel 094D 13 0890 010900

HEARN ANNIE MAE & ABNER ESTATE

LOTS:32 PT GLASS TRACT

Section 13 Township 16 Range 03

GLASS TRACT

PPIN 19693

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 142 04 9999 000200

HEARN CHRISTOPHER B AND

PART SECTION

Section 04 Township 14 Range 03

PPIN 7944

——————————

Parcel 1432 06 9999 002101

HEARN JOSEPH R

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 26136

——————————

Parcel 094E 19 294001009701

HEARN RICHARD O

LOTS: 1 PT & PT 2

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 01

VICKS ENLARGED

PPIN 19421

——————————

Parcel 1081 27 1360F 033900

HEARRON KHRISTOFFER ETAL

LOTS: 79

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 83

Section 27 Township 16 Range 03

Block F

KEN CARYL PARK

PPIN 5069

——————————

Parcel 1084 27 1280 000400

HEAT MANAGEMENT LLC

LOTS: B

PLAT BOOK 1- 394 PAGE- 344

Section 27 Township 16N Range 03E

JOHN HUTCHINSON SUB

PPIN 13072

Lienor 1 BANKPLUS LOAN OPERATIONS

Lienor 2 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108K 34 1550 011000

HENDERSON SOLOMON ESTATE

LOTS: 42

PLAT BOOK 1- 70 PAGE- 400

Section 34 Township 16 Range 03

LANE

PPIN 15389

——————————

Parcel 1111 02 2300 005600

HERRINGTON LAURA E

LOTS: 11

PLAT BOOK 1- 306 PAGE- 411

Section 02 Township 15 Range 03

RHODES SUB #1

PPIN 11734

Lienor 1 MUTUAL CREDIT UNION

——————————

Parcel 1082 29 2580 038000

HESTER HARVEY E

LOTS: 32 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 154

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 155

Section 29 Township 16 Range 03

SOUTHSIDE LAND CO.

PPIN 5920

——————————

Parcel 108C 22 2420 001300

HILL AUNDREA VYON

LOTS: 8 PT

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 317

Section 22 Township 16 Range 03

TOM SHY

PPIN 18041

——————————

Parcel 113 09 9999 002100

HILL AUNDREA VYON & VICKIE ALANE

PT LOT C RES OF LOT 1

PT LOT 2

THOMAS J GIBSON EST SUB DB 75/30

Section 09 Township 15 Range 04

PPIN 4018

——————————

Parcel 119 14 9999 008800

HILL RODERICK DEMOND ETAL

PT SW1/4 NW1/4

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4636

——————————

Parcel 1082 29 005006013500

HILL VICKIE

LOTS: 64 & 65

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 06

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5619

——————————

Parcel 1082 29 005006013600

HILL VICKIE A

LOTS: 62 & 63

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 06

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5620

——————————

Parcel 0943 19 201007004400

HILL VICKIE A

LOTS: PT 30 & 41

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 07

NOEVILLE

PPIN 17795

——————————

Parcel 086 08 9999 000201

HKG LLC

PT N 1/2 E OF BUSINESS 61

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 29567

Lienor 1 BANK OF NEW YORK MELLON

——————————

Parcel 096 24 9999 002439

HOBSON KAY V & JANIE S VARNER

PT NE1/4 SW1/4

Section 24 Township 16 Range 04

PPIN 29082

——————————

Parcel 094U 19 0040 001600

HODGE CARRIE ESTATE

LOTS: 29

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 331

Section 19 Township 16 Range 03

WIRT ADAMS

PPIN 16098

——————————

Parcel 133 34 9999 000401

HOLLOWAY JOE & TERESA

PT NE1/4 NE1/4

Section 34 Township 15 Range 04

PPIN 25223

——————————

Parcel 0821 03 9999 002300

HOLMAN EDWIN S & LISA M

PT SW1/4 OF SW1/4

Section 03 Township 16 Range 05

PPIN 23571

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 0821 03 9999 002700

HOLMAN TED & COY AILEEN

PT S1/2 SW1/4

Section 03 Township 16 Range 05

PPIN 29227

——————————

Parcel 0942 13 9999 008400

HOLT DERRICK & LINDA HALL

PT NE 1/4 NE 1/4

Section 13 Township 16 Range 03

PPIN 19795

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1123 07 1150 001602

HOWARD MARVIN EST

LOTS: 15 PT

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 41

Section 07 Township 15 Range 04

LEE HEIGHTS

PPIN 29421

——————————

Parcel 0854 10 9999 002201

HUFFTY BRENDA DARLENE

PT OF N 1/2 SEC W SMITH RD

Section 10 Township 16 Range 04

PPIN 29153

——————————

Parcel 1114 02 1800B 015000

HUGHES MATTHEW

RES OF LT 193 & 194

LOTS: 193

PLAT BOOK 1- 420 PAGE- 139

Section 02 Township 15 Range 03

Block B

MARION PARK #2 – BLOCK B

PPIN 10473

——————————

Parcel 0951 19 037004025201

HUNTER CHRISTOPHER

LOTS: 15-17

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

Section 19 Township 16 Range 03

Block 04

CEDAR GROVE

PPIN 24360

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0122 05 0530 005900

HURTT BOBBY JOE & CRYSTAL AND

LOTS: 26

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 96

Section 05 Township 18 Range 02

CHOTARD LAKE ESTATES

PPIN 1792

——————————

Parcel 143 10 9999 003801

HYNUM BURTON W & SHEILA W

PT SE1/4 NE1/4

Section 10 Township 14 Range 03

PPIN 29125

——————————

Parcel 143 06 9999 002012

HYNUM EDNA A ESTATE

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 24800

——————————

Parcel 1081 27 1360B 019600

INFINITY HOLDINGS LLC

LOTS: 29

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 83

Section 27 Township 16 Range 03

Block B

KEN CARYL PARK

PPIN 4924

——————————

Parcel 1081 27 215002023800

INFINITY HOLDINGS LLC

LOTS: 19 & 20

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 42

Section 27 Township 16 Range 03

Block 02

PECAN GROVE

PPIN 4968

——————————

Parcel 108M 34 2600 003000

INFINITY HOLDINGS LLC

LOTS: 95

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 16791

——————————

Parcel 094G 13 207002004100

INFINITY HOLDINGS LLC

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 238

Section 13 Township 16 Range 03

Block 02

OPENWOOD TERRACE

PPIN 19001

——————————

Parcel 0953 21 9999 002302

INFINITY HOLDINGS LLC

PT NW1/4 SW1/4

Section 21 Township 16 Range 04

PPIN 23656

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1071132 9999 002000

JABOUR GEORGE H III

LOTS: 24

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 143

Section 32 Township 16 Range 04

SAVANNAH HILLS PART 3

PLAT BOOK 3 PAGE 143

PPIN 30099

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 1084 27 0460 007800

JABOUR GEORGE HENRY JR

LOTS: D

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 31

Section 27 Township 16 Range 03

COLONIAL DRIVE SUB.

PPIN 13146

——————————

Parcel 0951022 0121 000601

JABOUR JOHNNY EST & JOSEPH HARRIS &

LOTS: 1 PT

PLAT BOOK 1-116 PAGE- 161

Section 22 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD-RESURVEY OF LOT 4

PPIN 23112

——————————

Parcel 084 12 0760 007400

JACK BLANCHE WILLIAMS EST

LOTS: 60 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 567

Section 12 Township 16 Range 04

FREETOWN

PPIN 14958

——————————

Parcel 108B 34 0310 010300

JACKSON CLARETHA

LOTS: 19 PT

PLAT BOOK 1- HH PAGE- 630

Section 34 Township 16 Range 03

CAMPUS MARTIUS

PPIN 17447

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108H 34 2850 010400

JACKSON DAVIS NASHAWNDRA

LOTS: 1 PT & PT 2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 2

Section 34 Township 16 Range 03

UNION BANK

PPIN 15230

——————————

Parcel 0974 24C9999 001500

JACKSON DOT M

PT S1/2 S OF HWY 80

Section 24 Township 16 Range 04C

PPIN 27856

——————————

Parcel 081 01 9999 001600

JACKSON JERRY ANN

PT SE1/4 SE1/4

Section 01 Township 16 Range 05

PPIN 2520

——————————

Parcel 1432 06 9999 006300

JACKSON LUTARUS

PT SW1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 26431

——————————

Parcel 1432 06 9999 006400

JACKSON LUTARUS

PT NW1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 03

PPIN 26453

——————————

Parcel 094U 34 2350 004700

JACKSON MELVIN & IRENE ESTATE

LOTS: 11 PT LOT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 8

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 9

Section 34 Township 16 Range 03

RIGBY SUB

PPIN 16130

——————————

Parcel 1086 29 9999 025900

JACKSON SYLVESTER & PEARLINE

PT SW 1/4 S 1/2

Section 29 Township 16 Range 03

PPIN 15884

——————————

Parcel 094E 13 265017006600

JAMES ANDREW

LOTS: 71 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 17

SPRINGFIELD ENLARGED

PPIN 19389

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0951 19 037004024500

JAMES ETTA JEAN

LOTS: 54 THRU 58

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 19 Township 16 Range 04

Block 04

CEDAR GROVE

PPIN 20614

——————————

Parcel 094E 13 262007002300

JAMES WILLIAM E

LOTS: 35 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 07

SPRINGFIELD

PPIN 19346

——————————

Parcel 1122 06 0156 001000

JEFFERS COREY

LOTS: 12, 13 & PT LOT 14

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 26

Section 06 Township 15 Range 04

E E BELL TRACT #2

PPIN 4245

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 094R 19 001255007400

JEFFERS COREY

LOTS: 2

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 155

Section 19 Township 16 Range 03

Block 55

VICKSBURG PROPER

GUSSIO SUB OF LOT 271

PPIN 17711

——————————

Parcel 046 02C9999 000200

JEFFERS JAMES COREY

PART LOT 1

Section 02 Township 17 Range 04C

PPIN 1699

——————————

Parcel 094E 13 262002013800

JEFFERS PROPERTIES LLC

LOTS: 9 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 02

SPRINGFIELD

PPIN 19463

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 094L 19 001007000900

JEFFERSON FUNERAL HOME W H INC

LOTS: 25 & 26

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 23

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 22

Section 19 Township 16 Range 03

Block 07

VICKSBURG PROPER

PPIN 18526

——————————

Parcel 108L 34 1550 010900

JEFFERSON GLEN C & TERESA M

LOTS: 19 PT

PLAT BOOK 1- 70 PAGE- 400

Section 34 Township 16 Range 03

LANE

PPIN 15608

——————————

Parcel 0876 02 0863 000300

JENKINS JAMES W

LOTS: 64

PLAT BOOK 1- 324 PAGE- 519

Section 02 Township 16 Range 03

WILLIAM B FORD SUB #2

PPIN 6096

——————————

Parcel 108J 34 1630C 013000

JENKINS SETRI L

LOTS: 32 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 34

Section 34 Township 16 Range 03

Block C

LINWOOD

PPIN 17225

——————————

Parcel 0951022 0121 000900

JET PROPERTIES LLC

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 161

Section 22 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD-RESURVEY OF LOT 4

PPIN 20890

——————————

Parcel 057 22 9999 001900

JOHNSON BOBBIE J ESTATE

PT NE1/4 SE1/4

Section 22 Township 17 Range 04

PPIN 1668

——————————

Parcel 0963 10 9999 003302

JOHNSON DELANEY B & BARBARA H

PT SE1/4 SE1/4

Section 10 Township 16 Range 04

PPIN 25711

——————————

Parcel 0711 33 0125 000100

JOHNSON FRANK L

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 72

Section 33 Township 17 Range 04

SALLIE MILLER SUB OF LOT 4

FERGUSON SUB OF LOT 8 OF

S BAREFIELD

PPIN 13909

——————————

Parcel 0712 33 0125 005100

JOHNSON HOLLIS M

LOTS: 12 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 72

Section 33 Township 17 Range 04

SALLIE MILLER SUB OF LOT 4

FERGUSON SUB OF LOT 8 OF

S BAREFIELD

PPIN 14525

——————————

Parcel 0711 33 0125 000500

JOHNSON JAMES ET AL

LOTS: 4 PT E 1/2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 72

Section 33 Township 17 Range 04

SALLIE MILLER SUB OF LOT 4

FERGUSON SUB OF LOT 8 OF

S BAREFIELD

PPIN 13913

——————————

Parcel 1083 27 2890 013200

JOHNSON JULIA ESTATE

LOTS: 5 PT & PT 6

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 156

Section 27 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 13880

——————————

Parcel 0711 33 0124 005900

JOHNSON KENNETH

LOTS: 4 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 33 Township 17 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 13967

——————————

Parcel 0161 21 9999 008400

JOHNSON MORGAN

PT SW1/4 NW1/4

Section 21 Township 18 Range 02

PPIN 25109

——————————

Parcel 0712 33 0129 007100

JOHNSON ROBERTA POE ESTATE

LOTS: B

PLAT BOOK 1- 131 PAGE- 64

Section 33 Township 17 Range 04

SEABORN JONES PT LOT 7, S BAREFIELD

PPIN 15413

——————————

Parcel 094U 19 2000 004300

JONES ALLEN L

LOTS: 8 PT & PT 9 ALSO PART

S1/2 SEC 19

PLAT BOOK 1- G PAGE- 463

Section 19 Township 16 Range 03

JAMES NOE

PPIN 16126

——————————

Parcel 0964 23 9999 001000

JONES DOMINIQUE

PT NE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 26452

Lienor 1 BUFORD PARTNERS L P

——————————

Parcel 0951022 0041 001700

JONES EVA ESTATE

LOTS: 6 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 161

Section 22 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD-RESURVEY OF LOT 4

PPIN 20900

——————————

Parcel 086 06 0050 000301

JONES JIMMY JAY & JOHNNY RAY ETAL

PT LIES IN SECT 5-16-4

LOTS: 3 PT

Section 06 Township 16 Range 04

S BAREFIELD

PPIN 23292

——————————

Parcel 094J 19 294009002500

JONES JOHNNIE W & ELIZABETH A

LOTS: 24 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 09

VICKS ENLARGED

PPIN 17518

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0964 23 9999 005000

JONES SERHONDA

PT SE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16N Range 04E

PPIN 26859

——————————

Parcel 1112 01 1510 017400

JONES SERHONDA DENISE

LOTS: 48

PLAT BOOK 1- 322 PAGE- 61

Section 01 Township 15 Range 03

LAKE HILL SUB #4

PPIN 7681

——————————

Parcel 119 14 9999 006200

JONES WILSON B JR

PT SW1/4 NW1/4 N BALDWIN FERRY ROAD

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4610

——————————

Parcel 1076 31 2110 001300

KAVANAUGH DRIVE DEVELOPMENT LLC

LOTS: 19

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 16

Section 31 Township 16 Range 04

WHISPERING PINES #1

PPIN 9629

——————————

Parcel 1076 31 2110 001600

KAVANAUGH DRIVE DEVELOPMENT LLC

LOTS: 16

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 16

Section 31 Township 16 Range 04

WHISPERING PINES #1

PPIN 9632

——————————

Parcel 1076 31 2110 001900

KAVANAUGH DRIVE DEVELOPMENT LLC

LOTS: 13

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 16

Section 31 Township 16 Range 04

WHISPERING PINES #1

PPIN 9635

——————————

Parcel 1076 31 2110 003500

KAVANAUGH DRIVE DEVELOPMENT LLC

LOTS: 33

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 16

Section 31 Township 16 Range 04

WHISPERING PINES #1

PPIN 9651

——————————

Parcel 1076 31 2110 003600

KAVANAUGH DRIVE DEVELOPMENT LLC

LOTS: 32

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 16

Section 31 Township 16 Range 04

WHISPERING PINES #1

PPIN 9652

——————————

Parcel 1086 29 300008013701

KELLICUT INEZ F

LOTS: 11 & 12

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 08

WARREN HEIGHTS

PPIN 25366

——————————

Parcel 108H 22 1730 003300

KENARD IRENE

LOTS: 12 PT & PT 13

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 182

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 183

Section 22 Township 16 Range 03

MARINE HOSPITAL – HUGHES RESURVEY

PPIN 15159

——————————

Parcel 0951 19 130002033600

KIDD ROOSEVELT

LOTS: 1 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 164

Section 19 Township 16 Range 04

Block 02

IDLEWILD

PPIN 20715

——————————

Parcel 1114 02 1770A 002600

KINDHART ANNETTE M

LOTS: 22

PLAT BOOK 1- 370 PAGE- 45

Section 02 Township 15 Range 03

Block A

MARION PARK #3 – BLOCK A

PPIN 10315

——————————

Parcel 1114 02 1770A 002600

KINDHART ANNETTE M

LOTS: 22

PLAT BOOK 1- 370 PAGE- 45

Section 02 Township 15 Range 03

Block A

MARION PARK #3 – BLOCK A

PPIN 10315 1

——————————

Parcel 094H 13 0340 000300

KING FLORENCE W

LOTS: 32

PLAT BOOK 1- 376 PAGE- 288

Section 13 Township 16 Range 03

CARDINAL VILLAGE SUB.

PPIN 19244

Lienor 1 HOME BANK

——————————

Parcel 0712 33 0125 001400

KING GLORIA G

LOTS: 7 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 72

Section 33 Township 17 Range 04

SALLIE MILLER SUB OF LOT 4

FERGUSON SUB OF LOT 8 OF

S BAREFIELD

PPIN 14488

——————————

Parcel 1086 29 300008013900

KINGDOM MANAGEMENT GROUP LLC

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 08

WARREN HEIGHTS

PPIN 15764

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0951 19 2031 004000

KINGDOM MANAGEMENT GROUP LLC

LOTS: 12B

PLAT BOOK 1- 310 PAGE- 53

Section 19 Township 16 Range 04

NORTHVIEW SUB PT 2

PPIN 20405

Lienor 1 JMW ENTERPRISES LLC

Lienor 2 IRA SERVICES TRUST CO CFBO

——————————

Parcel 0941 13 040005008800

KINNEY ETHEL ROBINSON ESTATE

LOTS: 22 (TRACT ADJOINING THIS LO

CHAPPELL

Section 13 Township 16 Range 03

Block 05

CHAPPELL

PPIN 15403

——————————

Parcel 122 24 9999 002100

KIRK BRUCE CANNON ETAL

PART SW1/4 (ROADWAY TO WATER TOWER)

Section 24 Township 15 Range 03

PPIN 6806

Lienor 1 GUARANTY BANK AND TRUST COMPANY

——————————

Parcel 0951 19 037202025700

KLINE GLORIA L

LOTS: C

PLAT BOOK 1- 396 PAGE- 307

Section 19 Township 16 Range 04

Block 02

CEDAR GROVE-RESURVEY LOT 23-34; 78-

81 BLK 2

PPIN 20627

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1082 29 005004008700

KNIGHT HAROLD R

LOTS: 16 & 17

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 04

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5571

——————————

Parcel 094U 34 9999 007200

KNIGHT L C

LT PT N 1/2 N 1/2

Section 34 Township 16 Range 03

PPIN 16155

——————————

Parcel 1241 29 2593 003500

KOESTLER LEO ESTATE

LOTS: 7 TRACT 116

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

SOUTH VICKSBURG ENLARGED TRACT 116

PPIN 4277

——————————

Parcel 083 06 9999 000301

KRAEMER STANLEY JR & RACHAEL

PT NE1/4 SE1/4

Section 06 Township 16 Range 05

PPIN 28924

——————————

Parcel 1083 27 2890 012300

LACEY MATTIE GROSS

LOTS: 5 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 156

Section 27 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 13871

Lienor 1 DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST CO

——————————

Parcel 0953 21 2820 000400

LAD OF MISSISSIPPI LTD

LOTS: 1, 2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 6

Section 21 Township 16 Range 04

TRESCOTT

PPIN 20794

——————————

Parcel 031 28 9999 000102

LANDER ERNEST ROY JR & JESSICA M

PT E1/2 NE1/4

Section 28 Township 18 Range 05

PPIN 29944

——————————

Parcel 141 13 9999 001000

LANDERS VERA

PART NW1/4 OF SE1/4

Section 13 Township 14 Range 03

PPIN 7805 1

——————————

Parcel 094E 13 2660 005400

LATHAM CLARENCE D & BEVERLY C

LOTS: 42 PT & PT 43

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 16

Section 13 Township 16 Range 03

SPRINGFIELD – BONELLI SUB OF SQS.

13 & 16

PPIN 19377

——————————

Parcel 0951 19 1170 023000

LATTIMORE MATTHEW & DEBBIE ESTATE

LOTS: 8 & ADJ TRACT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 67

Section 19 Township 16 Range 04

HENNESSEY HEIGHTS

PPIN 20599

——————————

Parcel 108J 22 1130 003100

LAWRENCE HARVEY C ESTATE

LOTS: L PT & PT M

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 440

Section 22 Township 16 Range 03

HARRISBURG – SPEED SUB OF LOTS

31, 32 & 50

PPIN 17124

——————————

Parcel 0876 02 0862 004700

LEE HENRY ESTATE & RENIA D MYLES

LOTS: 15

PLAT BOOK 1- 272 PAGE- 367

Section 02 Township 16 Range 03

WILLIAM B FORD SUB

PPIN 6207

——————————

Parcel 056 19 9999 002500

LEE KELLY & LISA A

PT LOTS 11 & 12

GRASSLAND RANCH PB 116/176

Section 19 Township 17 Range 05

PPIN 1562

——————————

Parcel 094G 13 0520 006000

LEWIS CORNELIUS

LOTS: 1 LT ( PT OF DIXION SUB OF

PLAT BOOK 1- 280 PAGE- 83

Section 13 Township 16 Range 03

DOSS TRACT-DIXON SUB OF LOT 1 OF

PARKER SUB

PPIN 19020

——————————

Parcel 0942 13 0520 012100

LEWIS CORNELIUS

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 280 PAGE- 83

Section 13 Township 16 Range 03

DOSS TRACT-DIXON SUB OF LOT 1 OF

PARKER SUB

PPIN 19832

——————————

Parcel 0964 23 9999 007500

LEWIS LAKEISHA M

PT SE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 27760

——————————

Parcel 1086 29 197005022500

LEWIS MICHAEL V

LOTS: 16 & 78

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 152

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 198

Section 29 Township 16 Range 03

Block 05

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 15850

——————————

Parcel 1082 34 2600 052100

LEWIS MICHAEL V & MICHAEL V JR

LOTS: 181 PT

PLAT BOOK 1- 22 PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 6228

——————————

Parcel 108J 22 1130 002800

LEWIS SEAN M ETAL

LOTS: G,H,& I

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 440

Section 22 Township 16 Range 03

HARRISBURG – SPEED SUB OF LOTS

31, 32 & 50

PPIN 17121

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108A 34 068001008800

LIBBEY SETH

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 135

Section 34 Township 16 Range 03

Block 01

ARTHUR EVANS

PPIN 16319

——————————

Parcel 1081 27 1370 029700

LIGGINS ELENA P ESTATE

LOTS: 39

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 144

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 145

Section 27 Township 16 Range 03

KEN CARYL PARK ENLARGED

PPIN 5027

——————————

Parcel 0951 19 191106010000

LIGGONS RAYMOND R

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- 310 PAGE- 424

Section 19 Township 16 Range 04

Block 06

MEADOWVALE RESUR BLKS 2-7

PPIN 20464

——————————

Parcel 0964 23 9999 005300

LLOYD LAMAR JR

PT SE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 26862

——————————

Parcel 121 20 9999 001801

LOFLIN WILLIAM R ETAL

PT LOT 8 FELD & MENGER

( 60′ ROADWAY)

Section 20 Township 15 Range 04

PPIN 24730

——————————

Parcel 1128 08 9999 001900

LONDON MARCUS & STEFANIE

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 149

Section 08 Township 15 Range 04

LELAND POINTE SUBDIVISION

PPIN 27925

Lienor 1 MICHAEL GREEN

——————————

Parcel 132 30 9999 007401

LUCKETT C D

PT SW1/4 NE1/4

Section 30 Township 15 Range 04

PPIN 23602

——————————

Parcel 108C 22 2530 006800

LUSTER SAMMIE TRAVIS AND

LOTS: 44 PT

PLAT BOOK 1- II PAGE- 150

Section 22 Township 16 Range 03

SMEDES

PPIN 18336

——————————

Parcel 048 10 9999 000200

LYNCH BETSY DAWN ETAL

PT NW1/4 NE1/4

Section 10 Township 17 Range 05

PPIN 1011

——————————

Parcel 0964 23 9999 011300

LYNCH LATONYA

PT SE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 28443

——————————

Parcel 1292 35 9999 001501

LYNN MICHELLE

PT W1/2

(FRACTIONAL)

Section 35 Township 15 Range 03

PPIN 26004

——————————

Parcel 0952 21 1650 009600

MAGIC M PROPERTIES LLC

LOTS: 47

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 23

Section 21 Township 16 Range 04

LOCUST GROVE

PPIN 20201

——————————

Parcel 182 29 9999 000101

MAGNOLIA HUNTING CLUB

IMPROVEMENTS ONLY

Section 29 Township 13 Range 03

PPIN 8335

——————————

Parcel 1087 29 9999 005600

MAGRUDER KAREN

PT SE 1/4

Section 29 Township 16 Range 03

PPIN 13710

——————————

Parcel 0951022 0040 002300

MALIK FRED A JR ETAL

LOTS: 6 PT

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 650

Section 22 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD

PPIN 20906

——————————

Parcel 0964 23 9999 010500

MALONE CRYSTAL

PT SW 1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 28241

——————————

Parcel 111 02 9999 001600

MARION PARK RECREATION INC

LOT PT SW1/4 SW1/4

Section 02 Township 15 Range 03

PPIN 11477

——————————

Parcel 1086 29 308030012200

MARTIN DOROTHY M

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 30

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 15748

——————————

Parcel 108P 29 2770 009700

MASON CLYTHUS L & BOBBIE L

LOTS: 13-18

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 130

Section 29 Township 16 Range 03

TERRACES

PPIN 16740

——————————

Parcel 1302 39 3015 003300

MAXEY CLARENCE JR & RENEE MAXEY

LOTS: 106

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 39

Section 39 Township 15 Range 03

WARRENTON HEIGHTS #2 PART A

PPIN 6530

——————————

Parcel 113 09 9999 004302

MCADAM ROBERT ERWIN II

PT NW1/4 SW1/4

Section 09 Township 15 Range 04

PPIN 23574

——————————

Parcel 098 20 9999 002101

MCCAIN BOBBY

PT NE 1/4 SW 1/4

Section 20 Township 16 Range 05

PPIN 21997

——————————

Parcel 0367 35 0270 003802

MCCAIN JAMES R JR

LOTS: 16 PT

BELLE ISLE ON THE LAKE-NEVELS SUB

Section 35 Township 18 Range 02

BELLE ISLE ON THE LAKE – NEVELS SUB

OF PART OF LOT 105

PPIN 24555

——————————

Parcel 098 20 9999 002100

MCCAIN THERESA ETAL

PT SW 1/4

Section 20 Township 16 Range 05

PPIN 12843

——————————

Parcel 098 20 9999 002108

MCCAIN THERESA ETAL

PT SW 1/4

Section 20 Township 16 Range 05

PPIN 32685

——————————

Parcel 098 20 9999 002109

MCCAIN THERESA ETAL

PT SW 1/4

Section 20 Township 16 Range 05

PPIN 32686

——————————

Parcel 058 15 9999 000501

MCCOOL JOHNNY LOGGING CO INC

PT W 1/2 W OF RR

Section 15 Township 17 Range 04

PPIN 21532

——————————

Parcel 1052 27 1690 001600

MCCOOL JUDY

LOTS: 23

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 20

Section 27 Township 16 Range 04

SILVER CREEK ESTATES

PPIN 4154

——————————

Parcel 1052 27 1690 001700

MCCOOL JUDY

LOTS: 22

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 20

Section 27 Township 16 Range 04

SILVER CREEK ESTATES

PPIN 4155

——————————

Parcel 1052 27 1690 001900

MCCOOL JUDY

LOTS: 20 PT

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 20

Section 27 Township 16 Range 04

SILVER CREEK ESTATES

PPIN 4157

——————————

Parcel 1052 27 1690 001800

MCCOOL JUDY N

LOTS: 20 PT & ALL 21

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 20

Section 27 Township 16 Range 04

SILVER CREEK ESTATES

PPIN 4156

——————————

Parcel 108A 34 225006004300

MCCOY CLEOTHAL

LOTS: 9 N 1/2

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 06

RAILROAD ADDITION

PPIN 16273

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0861 40 0124 011500

MCCOY JEANETTE ET AL

LOTS: 29

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 40 Township 16 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 14353

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 034 27 9999 000700

MCDANIEL LOUIS S

PT SE1/4 SE1/4

Section 27 Township 18 Range 04

PPIN 648

——————————

Parcel 0712 33 2282 000600

MCDONALD DONALD

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 105

Section 33 Township 17 Range 04

RICKS SUB WEST OF ROAD OF

S BAREFIELD

PPIN 14480

——————————

Parcel 0712 33 0122 000501

MCDONALD DONALD

LOTS:2 PT

ANN FERGUSON OF S BAREFIELD

Section 33 Township 17 Range 04

ANN FERGUSON SUB OF S BAREFIELD

SUB OF LOT 8

PPIN 26909

——————————

Parcel 108C 22 2420 001601

MCGEHEE ELSIE ETAL

LOTS: 7 PT

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 315

Section 22 Township 16 Range 03

TOM SHY

PPIN 28580

——————————

Parcel 1081 27 1450 034001

MCGHEE SEDELLA ESTATE

LOTS: 3 PT

KING & DYER SUB #2

Section 27 Township 16 Range 03

KING & DYER SUB #2

PPIN 24903

——————————

Parcel 0964 23 9999 002800

MCLEOD GERALD

PT SE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 26603

Lienor 1 WELLS FARGO BANK N.A. IN TRUST FOR

Lienor 2 LAND INVESTMENTS CORP

——————————

Parcel 141 13 9999 003302

MCMAHON LADRU & JOHN EST

PT NE1/4 SE1/4

Section 13 Township 14 Range 03

PPIN 25517

——————————

Parcel 130 39 9999 000101

MCMILLIAN JONATHAN

PT SEC

Section 39 Township 15 Range 03

PPIN 22187

——————————

Parcel 094C 13 001001001200

MCPEEK LISA & KATHERINE

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 3

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 01

VICKSBURG PROPER

PPIN 19051

——————————

Parcel 1083 34 2190 007000

MCRAVIN SEAN

LOTS: 1 PT LOT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 151

Section 34 Township 16 Range 03

POLK SUB OF LANE

PPIN 13815

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1083 27 2890 014000

MCRAVIN SEAN

LOTS: 6 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 156

Section 27 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 13890

——————————

Parcel 094Q 19 001050010500

MCRAVIN SEAN

LOTS: 260 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 5

Section 19 Township 16 Range 03

Block 50

VICKSBURG PROPER

PPIN 18932

——————————

Parcel 108J 34 2600 006500

MEYERS PETER HULL

LOTS: 69 & 71

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 17157

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0152 20 1533 003797

MILBURN MICHAEL & THERESA RIOS

LOTS: 56 & 58

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 104

Section 20 Township 18 Range 02

PECANWOOD PLACE PART 2

PPIN 25481

——————————

Parcel 094U 34 225004013200

MILLER CHIQUITA ETAL

LOTS: 13 PT & PT LOTS 14 & 15

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 04

RAILROAD ADDITION

PPIN 16215

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0943 19 1230 013500

MILLER CLIFTON

LOTS: 5 PT

HORDE TRACT NORTH OF SOUTH ST.

Section 19 Township 16 Range 03

HORDE TRACT NORTH OF SOUTH ST.

PPIN 17888

——————————

Parcel 0954 19 1210 006300

MILLER JACKIE LEON

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 130

Section 19 Township 16N Range 04E

HOLMES TRACT-SEARLES RESUR OF PT

LOTS 3 & 4

PPIN 20052

——————————

Parcel 1111 02 0350 007100

MILLER PATRICIA ANN

LOTS: 1 & PT 2

PLAT BOOK 1- 294 PAGE- 162

Section 02 Township 15 Range 03

CASTLEBERRY SUB.

PPIN 11749

——————————

Parcel 1083 27 9999 011100

MILLSAP BENJAMIN F

PT NE 1/4

Section 27 Township 16 Range 03

PPIN 13857

——————————

Parcel 108A 27 1560 006600

MINETTA LORINE WILLIAMS REVOC TRUST

LOTS: 42

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 72

Section 27 Township 16 Range 03

LANE HEIGHTS

PPIN 16297

——————————

Parcel 0942 13 2670 006300

MITCHELL J L & INETTA M

LOTS: 43 PT & PT 46

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

SPRINGFIELD NORTH-AB READING

PPIN 19774

Lienor 1 TRUSTMARK NATIONAL BANK

Lienor 2 FEDERAL HOME LOAN BANK OF DALLAS

——————————

Parcel 119 14 9999 007300

MOORE BILLY G ESTATE

PT W1/2 NW1/4

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4621

——————————

Parcel 094J 19 294013008700

MOORE BILLY G ESTATE

LOTS:46 PT VICKS ENLARGED

Section 19 Township 16 Range 03

Block 13

VICKS ENLARGED

PPIN 17580

——————————

Parcel 094K 19 294009003900

MOORE BILLY G ESTATE

LOTS: 23 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 09

VICKS ENLARGED

PPIN 18683

——————————

Parcel 094J 19 294014007300

MOORE BILLY GENE ESTATE

LOTS: 33 PT & PT 34 & 47

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 14

VICKS ENLARGED

PPIN 17566

——————————

Parcel 094J 19 294008001600

MOORE CLARA ET AL

LOTS: 15

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 08

VICKS ENLARGED

PPIN 17508

——————————

Parcel 086 05 0570 003100

MOORE KATRINA C

LOTS: 5 PT E OF SHERMAN AVE

PLAT BOOK 1- PP PAGE- 415

Section 05 Township 16 Range 04

CUSHMAN TRACT

PPIN 16421

——————————

Parcel 157 27 9999 001402

MOORE LEILA GRACE

PT SE1/4 SE1/4

Section 27 Township 14 Range 03

PPIN 29820

——————————

Parcel 120 21 9999 001500

MOORE LUCY W

PT LOT 6 AUSTIN WHITAKER ESTATE

DB 646/686

Section 21 Township 15 Range 04

PPIN 3323

——————————

Parcel 0712 33 0122 000500

MOORE PATRICIA

LOTS: 1 PT & PT 2 W OF HWY 61

ANN FERGUSON SUB OF S BAREFIELD

Section 33 Township 17 Range 04

ANN FERGUSON SUB OF S BAREFIELD

SUB OF LOT 8

PPIN 14479

——————————

Parcel 122 23 0350 002400

MOORE SARAH & JOSEPH

LOTS: 4 PT S 1/2

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 162

Section 23 Township 15 Range 03

BOLLING SUB

PPIN 6574

——————————

Parcel 0844 12C0791 002900

MORGAN PAUL C

LOTS: 20 & PT ADJOINING LOT 20

PLAT BOOK 1- 684 PAGE- 416

Section 12 Township 16 Range 04C

GRAY’S MINI FARM

(UNRECORDED)

PPIN 14386

——————————

Parcel 108U 29 2880 003900

MORRIS TAMMY D & MICHAEL V JENSON

LOTS: 43 PT & PT 44 & 45

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 2

Section 29 Township 16 Range 03

UNION BANK 29-16-3

PPIN 15086

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 073 25 9999 000101

MURRAH BARBARA S ESTATE

PT LOT 1 TUCKER DB 222/207

Section 25 Township 17 Range 04

PPIN 2404

——————————

Parcel 119 14 9999 003100

NAILOR LEON

PT N1/2 NW1/4 S OF ROAD

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4579

——————————

Parcel 1234 21 1562 001600

NASH ASHLEY

LOTS: 107 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 196

Section 21 Township 15 Range 03

LAUREL & CEDAR HILL SUB

J H SHORT SURVEY

PPIN 26314

——————————

Parcel 1082 29 005007021800

NEAL MARTIKIA

LOTS: 12 THRU 14

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 07

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5708

——————————

Parcel 094A 13 266112002001

NELSON COTTON PROPERTIES LLC

Section 13 Township 16 Range 03

Block 12

SUB OF PT LOTS 47&48 SPRINGFIELD

PROPER BLK 12

PPIN 33503 1

——————————

Parcel 1082 29 197010032500

NELSON WILLA

LOTS: 12 & W1/2 LOT 13

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 149

Section 29 Township 16 Range 03

Block 10

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 5825

Lienor 1 130 PROPERTIES, LLC

Lienor 2 130 PROPERTIES LLC

——————————

Parcel 0951 19 2030 008500

NETTLE COREY

LOTS: 23

PLAT BOOK 1- 308 PAGE- 373

Section 19 Township 16 Range 04

NORTHVIEW SUB

PPIN 20447

Lienor 1 HOME BANK

——————————

Parcel 086 09 0550 002901

NEVELS LISA

LOTS: 1 PT

COOK PLACE

Section 09 Township 16 Range 04

COOK PLACE

PPIN 23154

——————————

Parcel 083 06 9999 000401

NEVELS PAULA R

PT NE 1/4 SE 1/4

Section 06 Township 16 Range 05

PPIN 21236

——————————

Parcel 083 06 9999 000401

NEVELS PAULA R

PT NE 1/4 SE 1/4

Section 06 Township 16 Range 05

PPIN 21236 1

——————————

Parcel 119 14 9999 004100

NEWSOME BARBARA J EST ETAL

PT NE1/4 SW1/4

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4589

——————————

Parcel 0878 02 0862 002900

NEWTON LEROY & ERNESTINE

LOTS: 7

PLAT BOOK 1- 272 PAGE- 366

Section 02 Township 16 Range 03

WILLIAM B FORD SUB

PPIN 6659

——————————

Parcel 0122 05 9999 007400

NIMON RALPH D A

LOT PT SW1/4 NW1/4

Section 05 Township 18 Range 02

PPIN 1807

——————————

Parcel 0951 19 130002033000

NOEL ENTERPRISES INC

LOTS: 11,12 & W 6′ OF 10

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 164

Section 19 Township 16 Range 04

Block 02

IDLEWILD

PPIN 20709

——————————

Parcel 0941 13 077009000600

NOGALES PROP LLC ETAL

LOTS: 38

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 09

FISHERVILLE

PPIN 14069

——————————

Parcel 084 12 0760 005200

NORFORT ROBERT JR

LOTS: 13 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 567

Section 12 Township 16 Range 04

FREETOWN

PPIN 14935

——————————

Parcel 108A 34 1560 007600

NORTHERN EVELISA LEE ESTATE

LOTS: 27

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 72

Section 34 Township 16 Range 03

LANE HEIGHTS

PPIN 16307

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 123 20 1562 002400

NOWELL AMANDA PAIGE

J H SHORTS SURVEY

LOTS: 102 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 196

Section 20 Township 15 Range 03

LAUREL & CEDAR HILL SUB

J H SHORT SURVEY

PPIN 11150

——————————

Parcel 123 21 1562 002700

NOWELL AMANDA PAIGE

LOTS: 102 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 196

Section 21 Township 15 Range 03

LAUREL & CEDAR HILL SUB

J H SHORT SURVEY

PPIN 11209

——————————

Parcel 094A 13 262011002400

ODOM LARRY D ETAL

LOTS: B PT

PLAT BOOK 1- 55 PAGE- 447

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 11

SPRINGFIELD

PPIN 19087

——————————

Parcel 0841 02 1440 012000

OPENWOOD PLANTATION INC

UNOPENED STREET BETWEEN LOTS 163

AND 164

PLAT BOOK1- 2 PAGE- 47

Section 02 Township 16 Range 04

OPENWOOD PLANTATION #4

PPIN 29851

——————————

Parcel 0841 41 9999 000801

OPENWOOD PLANTATION INC

PT SW1/4 SW1/4 SW1/4

Section 41 Township 16 Range 04

PPIN 31194

——————————

Parcel 141 13 9999 004000

OUZTS ROBERT MITCHELL

PT N1/2 OF NW1/4

Section 13 Township 14 Range 03

PPIN 7882

——————————

Parcel 1081 27 1370 031900

P & E CONTRACTORS

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 144

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 145

Section 27 Township 16 Range 03

KEN CARYL PARK ENLARGED

PPIN 5049

——————————

Parcel 094E 13 262005014100

P & E CONTRACTORS

LOTS: 16 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 05

SPRINGFIELD

PPIN 19466

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0942 13 2020 003600

P & E CONTRACTORS

LOTS: 39

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 124

Section 13 Township 16 Range 03

NORTH END

PPIN 19747

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1125 07 9999 014900

PALMER ANGELA RUTH

LOT 4 WOOD GLENN SUB UNRECORDED

Section 07 Township 15 Range 04

PPIN 3779

——————————

Parcel 094J 19 294008001400

PARKER GEORGE W & FLORA LEE ESTATE

LOTS: 26

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 08

VICKS ENLARGED

PPIN 17506

——————————

Parcel 084 12C9999 000103

PARKER MICHAEL S & MARGARET

PT NW 1/4 NE 1/4

Section 12 Township 16 Range 04C

PPIN 22632

Lienor 1 LIBERTY BANK

——————————

Parcel 123 20 1701 001700

PARSON FRED & SHIRLY A

LOTS: 14 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 92

Section 20 Township 15 Range 03

MAGNOLIA PLANTATION

PPIN 11158

——————————

Parcel 094D 13 3034 003700

PARSON FREDDIE EST

LOTS: 5 THUR 8 BLK 4

PLAT BOOK 1- 336 PAGE- 62

Section 13 Township 16 Range 03

WASHINGTON PARK RESURVEY # 4

PPIN 19619

——————————

Parcel 094D 13 3020 001500

PARSON KIMBRA

LOTS: 7 & 8

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 124

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 123

Section 13 Township 16 Range 03

WASHINGTON PARK

PPIN 19597

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1241 29 2596 007500

PATTON ANDRE & AVERY LEON HATCHETT

LOTS: 2 TRACT 125

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

SOUTH VICKSBURG ENLARGED TRACT 125

PPIN 4333

——————————

Parcel 1241 29 2596 007600

PATTON ANDRE & NATASHA

LOTS: 1 TRACT 125

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

SOUTH VICKSBURG ENLARGED TRACT 125

PPIN 4335

——————————

Parcel 1241 29 2596 007700

PATTON ANDRE & NATASHA GRACE

LOTS: 19 & 20 TRACT 125

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

SOUTH VICKSBURG ENLARGED TRACT 125

PPIN 4336

——————————

Parcel 1241 29 2596 007300

PATTON ANDRE AND AVERY HATCHETT

LOTS: 6 TRACT 125

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

SOUTH VICKSBURG ENLARGED TRACT 125

PPIN 4331

——————————

Parcel 1241 29 2596 008100

PATTON ANDRE AND AVERY L HATCHETT

LOTS: 14 & 15 & 7 TRACT 125

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

SOUTH VICKSBURG ENLARGED TRACT 125

PPIN 4340

——————————

Parcel 108L 34 1410 007600

PENDLETON THOMAS JAMES & TAQUELIA T

LOTS: 1 PT & PT LOT 19

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 32

Section 34 Township 16 Range 03

KINGS ADDITION TO LANE

PPIN 15575

——————————

Parcel 1083 27 2890 013000

PERKINS CHARLIE & JOHNSON B ETAL

LOTS: 5 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 156

Section 27 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 13878

——————————

Parcel 0942 13 2670 006200

PERKINS LOUISE EST

LOTS: 43 PT & PT 45,46 & ADJ LOT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

SPRINGFIELD NORTH-AB READING

PPIN 19773

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094K 19 294210001100

PERKINS SAMMIE ETAL

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 47

Section 19 Township 16 Range 03

Block 10

VICKS ENLARGED-WOOD RESURVEY OF

LOTS 19,22 & PT LOTS 20, 21 SQ 10

PPIN 18654

——————————

Parcel 1086 29 2280 020100

PERKINS VIOLA

LOTS: 28 PT

PLAT BOOK 1- 62 PAGE- 302

Section 29 Township 16 Range 03

RAUMS SUB OF WARE

PPIN 15826

——————————

Parcel 1082 29 197013024300

PERRON REAL ESTATE INC

LOTS: 43 & ADJ TRACT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 149

Section 29 Township 16 Range 03

Block 13

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 5733

Lienor 1 GUARANTY BANK AND TRUST COMPANY

——————————

Parcel 0954 19 0440 008900

PHILLIPS GEORGE & HELEN MIRIAM

LOTS: 28

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 167

Section 19 Township 16 Range 04

COCCARO ADDITION

PPIN 20079

——————————

Parcel 094E 13 2660 005300

PIED PIPER PLAYHOUSE INC

LOTS: 43 & PT 44

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 16

Section 13 Township 16 Range 03

SPRINGFIELD – BONELLI SUB OF SQS.

13 & 16

PPIN 19376

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 056 20 9999 000700

PIERCE JEFFREY D & APRIL B

PT NW1/4 OF NW1/4

Section 20 Township 17 Range 05

PPIN 1586

——————————

Parcel 108P 34 2850 004700

PITTMAN HOWARD ET AL

LOTS: 24

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 2

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 3

Section 34 Township 16 Range 03

UNION BANK

PPIN 16688

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1089 27 0720 000600

POLLOCK PHILIP A & CHERYL E

LOTS: 66 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 218

Section 27 Township 16 Range 03

FAIR HILL #3

PPIN 13597

——————————

Parcel 1234 21 1562 003500

POWELL SHIRLEY P & PATRICK

LOTS: 107 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE – 196

Section 21 Township 15 Range 03

LAUREL & CEDAR HILL SUB

J H SHORT SURVEY

PPIN 27816

——————————

Parcel 094H 13 0340 000100

PRENTISS LARRY D & CONNIE M

LOTS: 34

PLAT BOOK 1- 376 PAGE- 288

Section 13 Township 16 Range 03

CARDINAL VILLAGE SUB.

PPIN 19242

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 119 13 9999 000200

PRENTISS LARRY D ETAL

PT LOT 10 WELLS EST

FINAL RECORD 10/27

Section 13 Township 15 Range 04

PPIN 4541

——————————

Parcel 119 14 9999 000400

PRENTISS LARRY D ETAL

PT LOT 1 & 2 WELLS EST FR 10/27

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4552

——————————

Parcel 094J 19 294007003600

PRENTISS LARRY JR

LOTS: 3 RES LOT 27

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 07

VICKS ENLARGED

PPIN 17529

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094E 13 0990 008000

PRENTISS LARRY SR

LOTS: PT PER DB

PLAT BOOK 1- VNC PAGE-

Section 13 Township 16 Range 03

GOODRICH & WILSON

PPIN 19403

——————————

Parcel 094J 19 294006005200

PRICE BLANCHIE ESTATE AND

LOTS: 12 PT W 1/2

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 06

VICKS ENLARGED

PPIN 17545

Lienor 1 UNITED COMPANIES LENDING CORP

——————————

Parcel 094W 22 2530 007900

PRINCE SANDRA FLUKER

LOTS: 5 PT

PLAT BOOK 1- II PAGE- 150

Section 22 Township 16 Range 03

SMEDES

PPIN 15485

——————————

Parcel 0861 40 2421 009719

QUALLS JERRY L & TANGELA D

LOTS: 10

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 124

Section 40 Township 16 Range 04

TOMMY JONES ESTATES

PB 3 PG 124

PPIN 28572

——————————

Parcel 1084 27 1450 004900

RAINEY ETHEL S ESTATE

LOTS: 15 PT & PT 19

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 29

Section 27 Township 16 Range 03

KING & DYER SUB #2

PPIN 13117

——————————

Parcel 0861 40 0124 002501

RANDLE MARY A ET AL

LOTS: 17 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 40 Township 16 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 21352

——————————

Parcel 108B 34 0310 007600

RANKIN CHARLES E ESTATE

LOTS: 24 PT

PLAT BOOK 1- HH PAGE- 630

Section 34 Township 16 Range 03

CAMPUS MARTIUS

PPIN 17420

——————————

Parcel 1086 29 308035017700

REGAN JACQUELYN STRONG

LOTS: 13 & PT 14

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 35

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 15801

——————————

Parcel 141 14 9999 000800

RICE KENNETH R

LOT PT NW1/4 OF SW1/4

Section 14 Township 14 Range 03

PPIN 7909

——————————

Parcel 086 41 0128 000500

RILEY ELIZABETH ESTATE

LOTS: 6 PT S STANDARD HILL RD

S BAREFIELD SUB

Section 41 Township 16 Range 04

S BAREFIELD SUB

PPIN 16634

——————————

Parcel 0953 21 9999 000100

RIVER HILL INVESTMENTS LLC

PT NW 1/4 SW 1/4

Section 21 Township 16 Range 04

PPIN 20791

Lienor 1 DELMAR FAMILY II, LLC

——————————

Parcel 1081 27 9999 035901

RIVER HILLS ENTERPRISES INC

PT NE1/4

Section 27 Township 16 Range 03

PPIN 25520

Lienor 1 GUARANTY BANK AND TRUST COMPANY

——————————

Parcel 0957 22 0120 000204

RIVERHILLS BANK

LOTS: PT LOT 9 & PT 10

DEED BOOK FF PAGE 650

Section 22 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD

PPIN 27507

——————————

Parcel 057 22 9999 000105

ROBERTS DAVID JR & SHERRY

PT NW1/4 NE1/4

Section 22 Township 17 Range 04

PPIN 24917

——————————

Parcel 1083 27 0160 005700

ROBINSON DENITA

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 340 PAGE- 45

Section 27 Township 16 Range 03

BIEDENHARN CO. SUB

PPIN 13800

——————————

Parcel 0962 24 1260 001800

ROBINSON DENITA & JOSEPHINE

LOTS: 11

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 97

Section 24 Township 16 Range 04

MT ALBAN HEIGHTS

PPIN 8386

——————————

Parcel 0943 19 0600 016500

ROBINSON DENITA M

LOTS: 5 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 114

Section 19 Township 16 Range 03

EAST END

PPIN 17922

——————————

Parcel 084 12 0760 002101

RODRIGUEZ MANUEL

LOTS: 25 PT

PLAT BOOK1- GG PAGE- 567

Section 12 Township 16 Range 04

FREETOWN

PPIN 27770

——————————

Parcel 0361 26 0240 0000307

ROLAND JOHN RICHARD

LOTS: 144 PT & PT 145

PLAT BOOK 1- 116 PAGE-106

PLAT BOOK 2- 116 PAGE-107

Section 26 Township 18 Range 02

BELLE ISLE ON THE LAKE

PPIN 33528 1

——————————

Parcel 1084 27 1390 004100

ROLLING MARIE CAIN

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 390 PAGE- 549

Section 27 Township 16 Range 03

KEN CARYL SUB #2 – RE OF LOTS

14 & 15

PPIN 13109

——————————

Parcel 157 26 9999 003300

ROLLISON GRACE L ESTATE

PT SE1/4 SE1/4

Section 26 Township 14 Range 03

PPIN 9034

——————————

Parcel 0854 10 1940 006300

ROMANO GEORGE A ETAL

LOTS: 7

PLAT BOOK 1- 280 PAGE- 128

Section 10 Township 16 Range 04

TURNER SUB

PPIN 16062

——————————

Parcel 0854 10 1940 006301

ROMANO GEORGE A ETAL

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- 280 PAGE- 128

Section 10 Township 16 Range 04

TURNER SUB

PPIN 21349

——————————

Parcel 094E 13 001018013100

ROSE PATRICE

LOTS: 110 PT & PT 111 & PT 112

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 22

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 23

Section 13 Township 16 Range 03

Block 18

VICKSBURG PROPER

PPIN 19456

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108J 34 2600 008100

ROSS CLAUDIA ESTATE

LOTS: 122 PT

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 17173

——————————

Parcel 094U 34 2960 005600

ROSS EDDIE

LOTS: 16 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 181

Section 34 Township 16 Range 03

VICKS RECENT

PPIN 16139

——————————

Parcel 094J 19 294003000800

ROSS EDDIE

LOTS: 5 & 6

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 03

VICKS ENLARGED

PPIN 17500

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0713 33 1543 004901

ROSS EDDIE

LOTS: 3A PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 226

Section 33 Township 17 Range 04

LAMA PROPERTY IN PART LOT 7 OF

S BAREFIELD

PPIN 24426

——————————

Parcel 094U 34 0040 005700

ROSS EDDIE LEE

LOTS: 2,52 & PT SW 3

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 331

Section 34 Township 16 Range 03

WIRT ADAMS

PPIN 16140

——————————

Parcel 107 31 9999 005000

SANCHEZ SEVERINO

PT SE 1/4-SE 1/4

Section 31 Township 16 Range 04

PPIN 13424

——————————

Parcel 1123 07 2120 002700

SANDERS CHARLES

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 29

Section 07 Township 15 Range 04

WICLAND PLACE #1

PPIN 4214

——————————

Parcel 108M 34 1550 005200

SANDERS DEBORAH

LOTS: 1 PT

PLAT BOOK 1- 70 PAGE- 400

Section 34 Township 16 Range 03

LANE

PPIN 16813

——————————

Parcel 108M 34 1550 005300

SANDERS DEBORAH

LOTS: 1 PT

PLAT BOOK 1- 70 PAGE- 400

Section 34 Township 16 Range 03

LANE

PPIN 16814

——————————

Parcel 094L 19 001037005100

SANDERS DEBORAH

LOTS: 235 PT

VICKSBURG PROPER

Section 19 Township 16 Range 03

Block 37

VICKSBURG PROPER

PPIN 22557

——————————

Parcel 0864 09 9999 007700

SANDERS ELIZABETH & MARSHALL

PT SW 1/4

Section 09 Township 16 Range 04

PPIN 19985

Lienor 1 FEDERAL HOME LOAN BANK OF DALLAS

——————————

Parcel 0864 09 9999 007700

SANDERS ELIZABETH & MARSHALL

PT SW 1/4

Section 09 Township 16 Range 04

PPIN 19985 1

Lienor 1 FEDERAL HOME LOAN BANK OF DALLAS

——————————

Parcel 0864 09 9999 007701

SANDERS ELIZABETH & MARSHALL

PT SW 1/4

Section 09 Township 16 Range 04

PPIN 22007

——————————

Parcel 108A 34 225007002900

SANDERS ETHEL ESTATE

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 07

RAILROAD ADDITION

PPIN 16258

——————————

Parcel 097 25 0822 001450

SANDERS HELEN M

LOTS: 68

PALT BOOK 1- 3 PAGE- 73

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22883

——————————

Parcel 097 25 0821 001423

SANDERS HELEN MARIE

LOTS: 16

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 72

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 1

PPIN 22831

——————————

Parcel 1103 08 0821 001400

SANDERS KAREN C ESTATE

UNNUMBERED LOTS

PLAT BOOK 1- 326 PAGE- 313

Section 08 Township 15 Range 03

GREEN HILLS SUB

PPIN 10167

——————————

Parcel 108A 34 068005010801

SANDERS KEITH ANTHONY

LOTS: 31 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 135

Section 34 Township 16 Range 03

Block 05

ARTHUR EVANS

PPIN 21405

——————————

Parcel 073 42 9999 000503

SANDERS MARSHALL & DEBORAH

LOT 2 & 3 NORTH POINT RIDGE UNREC

Section 42 Township 17 Range 04

PPIN 23025

——————————

Parcel 073 42 9999 000503

SANDERS MARSHALL & DEBORAH

LOT 2 & 3 NORTH POINT RIDGE UNREC

Section 42 Township 17 Range 04

PPIN 23025 1

——————————

Parcel 0862 08 2361 002000

SANFORD TIMOTHY E ET AL

RES OF LOTS 16-20

LOTS: 20

PLAT BOOK 1- 498 PAGE- 383

Section 08 Township 16 Range 04

RIVIERA HEIGHTS SUB #1

PPIN 13541

——————————

Parcel 094V 34 296013002200

SARTIN MARIE ESTATE

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 181

Section 34 Township 16 Range 03

Block 13

VICKS RECENT

PPIN 18223

——————————

Parcel 1086 29 3080 000300

SCHAEFFER CHARLES W ESTATE

LOTS: 128

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 142

Section 29 Township 16 Range 03

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 15629

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0941 13 040002008300

SCHAFFER DOROTHY ESTATE ET AL

LOTS: 11 PT

PLAT BOOK 1- II PAGE- 118

Section 13 Township 16 Range 03

Block 02

CHAPPELL

PPIN 14170

——————————

Parcel 0942 13 2020 004300

SEGREST PAMELA

LOTS: 7,8,9 & ADJ TRACT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 124

Section 13 Township 16 Range 03

NORTH END

PPIN 19754

——————————

Parcel 0943 19 0600 015300

SERVANT 64 INVESTMENT PROPERTIES

LOTS: 20,21,22

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 114

Section 19 Township 16 Range 03

EAST END

PPIN 17909

——————————

Parcel 0846 01 9999 002100

SHAW ATTINA DIONNE

PT NW1/4 NW1/4

Section 01 Township 16 Range 04

PPIN 24828

——————————

Parcel 1081 27 1360E 032900

SHELBY CHARLES EDWARD ETAL

LOTS: 71 PT & PT 72

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 83

Section 27 Township 16 Range 03

Block E

KEN CARYL PARK

PPIN 5059

——————————

Parcel 0952 21 1160 012900

SHIELDS TONJA E

LOTS: 27 THRU 29

PLAT BOOK 1- DD PAGE- 337

Section 21 Township 16 Range 04

HAWLEY

PPIN 20234

——————————

Parcel 096 24 9999 002405

SHORTER DARRYL W

PT SW1/4 NE1/4

Section 24 Township 16 Range 04

PPIN 23578

——————————

Parcel 094E 13 262001016501

SHORTER MONICA

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 01

SPRINGFIELD

PPIN 25530

——————————

Parcel 0953 21 1740 005600

SIDES PROPERTIES LLC

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 71

Section 21 Township 16 Range 03

MARION HEIGHTS

PPIN 20847

Lienor 1 PRIORITY ONE BANK

——————————

Parcel 0953 21 9999 005601

SIDES PROPERTIES LLC

PT SW1/4

Section 21 Township 16 Range 03

PPIN 28482

Lienor 1 PRIORITY ONE BANK

——————————

Parcel 036 26 9999 000301

SIMMONS CROSBY ESTATE

IMPROVEMENTS ONLY

Section 26 Township 18 Range 02

PPIN 21428

——————————

Parcel 094C 13 001001001400

SIMPSON JOE

LOTS: 4 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 3

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 01

VICKSBURG PROPER

PPIN 19053

——————————

Parcel 094J 19 294015006600

SIMPSON SANDRA

LOTS: 32 PT N 1/2

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 15

VICKS ENLARGED

PPIN 17559

——————————

Parcel 022 22 9999 000200

SIMRALL LORI ANN

PT SE1/4 E OF ROAD

Section 22 Township 18 Range 05

PPIN 499

——————————

Parcel 030 25 9999 000500

SIMRALL LORI ANN

PT W1/2 W1/2 SW1/4

Section 25 Township 18 Range 05

PPIN 606

——————————

Parcel 030 26 9999 000100

SIMRALL LORI ANN

NE1/4 & PT E1/2 OF SE1/4

Section 26 Township 18 Range 05

PPIN 607

——————————

Parcel 031 27 9999 000100

SIMRALL LORI ANN

PT NE1/4 NE1/4

Section 27 Township 18 Range 05

PPIN 622

——————————

Parcel 031 27 9999 000400

SIMRALL LORI ANN

PT S1/2 NE1/4

Section 27 Township 18 Range 05

PPIN 625

——————————

Parcel 031 28 9999 001100

SIMRALL LORI ANN

E1/2 SW1/4 AND E1/2 W1/2 SW1/4

N OF ROAD

Section 28 Township 18 Range 05

PPIN 759

——————————

Parcel 0956 22 0711 001800

SIMS ALBERT JR ETAL

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 474 PAGE- 492

Section 22 Township 16 Range 04

FELD SUB OF BAY TRACT-SIMS RESURVEY

OF LOTS 26 & 28

PPIN 20749

——————————

Parcel 0954 19 0440 008800

SIMS ISAIAH ESTATE

LOTS: 25 THRU 27

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 167

Section 19 Township 16 Range 04

COCCARO ADDITION

PPIN 20078

——————————

Parcel 0954 19 9999 007500

SIMS MICHAEL R

PT NE 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 20064 1

——————————

Parcel 0954 19 9999 007501

SIMS MICHAEL R

PT NE 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 25852 1

——————————

Parcel 0861 40 0124 002600

SINGLETON BESSIE P & CALEB ESTATE

LOTS: 17 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 40 Township 16 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 14261

——————————

Parcel 121 20 9999 004700

SLAYTON DANIEL J & KASEY V

PT S1/2 E1/2 LOT 3 LONE ELM SUB

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 89

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 111

Section 20 Township 15 Range 04

PPIN 3160

——————————

Parcel 094F 13 0530 001100

SMITH CARRIE ESTATE

LOTS: 5 PT

PLAT BOOK 1- MM PAGE- 144

Section 13 Township 16 Range 03

DOSS TRACT-PARKER SUB

PPIN 19124

——————————

Parcel 0861 41 0081 004300

SMITH DOMINIC

LOTS: 9 & 10 PARCELS 1 & 2 RES S

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 168

PLAT BOOK 2- 450 PAGE- 349

Section 41 Township 16 Range 04

AXELSON SUB

PPIN 14278

Lienor 1 MALCOLM CARSON

Lienor 2 U S DISTRICT COURT

——————————

Parcel 094K 19 294011004400

SMITH GEORGE & JANIE

LOTS: 40 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 11

VICKS ENLARGED

PPIN 18691

——————————

Parcel 094U 34 9999 007300

SMITH JACQUELINE ETAL

LOT PT N 1/2 N 1/2

Section 34 Township 16 Range 03

PPIN 16156

——————————

Parcel 108A 34 1561 004800

SMITH LOUIS

LOTS: 14

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 79

Section 34 Township 16 Range 03

LANE HEIGHTS-RESURVEY OF LOTS 5-17

PPIN 16279

——————————

Parcel 108J 34 2610 008800

SMITH LOUIS

LOTS: G PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 36

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS ST. SURVEY

PPIN 17181

——————————

Parcel 108A 34 1560 008201

SMITH LOUIS

LOTS: 19 PT

LANE HEIGHTS

Section 34 Township 16 Range 03

LANE HEIGHTS

PPIN 21563

——————————

Parcel 108A 34 1561 004700

SMITH LOUIS ET AL

LOTS: 15

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 79

Section 34 Township 16 Range 03

LANE HEIGHTS-RESURVEY OF LOTS 5-17

PPIN 16278

——————————

Parcel 108A 34 225006003600

SMITH LOUIS LEE

LOTS: 13 & 14

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 06

RAILROAD ADDITION

PPIN 16265

——————————

Parcel 108A 34 225006003700

SMITH LOUIS LEE

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 06

RAILROAD ADDITION

PPIN 16266

——————————

Parcel 094U 34 9999 007400

SMITH MAE ELLA

PT N 1/2 N 1/2

Section 34 Township 16 Range 03

PPIN 16157

——————————

Parcel 0951 19 9999 021900

SMITH MARK A

PT SW 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 20587

——————————

Parcel 0861 40 0124 000401

SMITH MARVIN & MARK

LOTS: 25 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 71

Section 40 Township 16 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 29038

——————————

Parcel 108U 29 197013005500

SMITH NICOLE

LOTS: 7 PT & PT 8

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 152

Section 29 Township 16 Range 03

Block 13

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 15104

——————————

Parcel 1081 27 1360A 021600

SMITH NICOLE MICHELLE

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 82

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 83

Section 27 Township 16 Range 03

Block A

KEN CARYL PARK

PPIN 4945

——————————

Parcel 083 06 9999 000901

SMITH PARTRICIA

PT S 1/2 W OF TUCKER RD

Section 06 Township 16 Range 05

PPIN 29560

——————————

Parcel 0952 21 3090 025300

SMITH PATRICIA L

LOTS: 43

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 227

Section 21 Township 16 Range 04

WILDWOOD #1

PPIN 20358

——————————

Parcel 0952 21 1160 013800

SMITH RUTH ESTATE

LOTS: 124 & 125

PLAT BOOK 1- DD PAGE- 337

Section 21 Township 16 Range 04

HAWLEY

PPIN 20243

——————————

Parcel 0943 19 201010010900

SMITH WANDA J EST

LOTS: 51 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 10

NOEVILLE

PPIN 17861

——————————

Parcel 1325 29 0970 004200

SPRING JESSE ERIN

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 39

Section 29 Township 15 Range 04

LAKE PARK ESTATES #1 RESURVEY

PPIN 10810

Lienor 1 SPRING DAVID

——————————

Parcel 0861 40 0124 011200

STATE OF MISS

LOTS: 32

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

Section 40 Township 16 Range 04

A B LEE SUB OF FERGUSON SUB OF LOT

7 OF S BAREFIELD LOT 8

PPIN 14350

——————————

Parcel 108Q 29 275007003900

STATE OF MS

LOTS: 27 PT

PLAT BOOK 1- XX PAGE- 501

Section 29 Township 16 Range 03

Block 07

TEMPLE HILL SUB

PPIN 17290

——————————

Parcel 108B 34 0310 007300

STEWART FREDDIE LEE JR

LOTS: 24 PT

PLAT BOOK 1- HH PAGE- 630

Section 34 Township 16 Range 03

CAMPUS MARTIUS

PPIN 17417

——————————

Parcel 1241 29 2597 002500

STEWART JESSICA & WALTER WILLIAMS

LOTS: 3-6

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 29 Township 15 Range 03

SOUTH VICKSBURG ENLARGED TRACT 126

PPIN 4258

Lienor 1 WACHOVIA BANK, N.A.

——————————

Parcel 108B 34 028001005600

STEWART MARY F & CHARLES E RANKIN

LOTS: 1 PT

PLAT BOOK 1- RR PAGE- 555

Section 34 Township 16 Range 03

Block 01

PETER BRYSON

PPIN 17397

——————————

Parcel 108B 34 0310 007500

STEWART MARY F ESTATE

LOTS: 24 PT

PLAT BOOK 1- HH PAGE- 630

Section 34 Township 16 Range 03

CAMPUS MARTIUS

PPIN 17419

——————————

Parcel 0964 23 9999 011000

SUMRALL KAPRI

PT SW 1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 28314

——————————

Parcel 0712 33 2281 006600

SWANSON THOMAS ESTATE

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 105

Section 33 Township 17 Range 04

RICKS SUB EAST OF ROAD OF LOT 7

OF S BAREFIELD

PPIN 14540

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 108H 23 2260 001901

SYMBIOTIC PARTNERS LLC

LOTS: 12 PT

PLAT BOOK 1- DD PAGE- 362

Section 23 Township 16 Range 03

RAUM

PPIN 24008

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 1088 28 2890 003100

TANNER AUBREY L ETAL

LOTS: 11 PT

PLAT BOOK 1- 66 PAGE- 156

PLAT BOOK 2- 66 PAGE- 157

Section 28 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 12951

——————————

Parcel 1073 33 0670 002000

TATEM HENRY

LOTS: 193

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 55

Section 33 Township 16 Range 04

ENCHANTED HILLS #4

PPIN 9233

——————————

Parcel 1073 33 0670 004800

TATEM HENRY

LOTS: 167

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 55

Section 33 Township 16 Range 04

ENCHANTED HILLS #4

PPIN 9260

——————————

Parcel 1073 33 0650 020500

TATEM HENRY

LOTS: 103

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 51

Section 33 Township 16 Range 04

ENCHANTED HILLS #2

PPIN 9420

——————————

Parcel 086 08 9999 001701

TATEM HENRY

PT SW 1/4 E OF HWY

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 21426

——————————

Parcel 1073 33 9999 004700

TATEM HENRY & NANCY

PT SW1/4 SW1/4

Section 33 Township 16 Range 04

PPIN 9259

——————————

Parcel 1073 33 0660 007000

TATEM HENRY & NANCY

LOTS: 150

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 52

Section 33 Township 16 Range 04

ENCHANTED HILLS #3

PPIN 9282

——————————

Parcel 086 08 9999 001700

TATEM HENRY E & NANCY E

PT SW 1/4 E OF HWY 61

PT LOT 69 & ALL LOTS 70,71,72,& 73

RIVIERA HEIGHTS

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 16484

——————————

Parcel 0712 33 0127 004400

TAYLOR JOHNNIE ESTATE

LOTS: 1 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 56

Section 33 Township 17 Range 04

SEARLE SUB OF LOT 5 OF FERGUSON

SUB OF LOT 8 OF S BAREFIELD

PPIN 14518

——————————

Parcel 094G 13 0750 001100

TAYLOR SARAH

LOTS: 41

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 117

Section 13 Township 16 Range 03

FELD REALTY

PPIN 18971

——————————

Parcel 123 22 0350 000200

TENNER GERALDINE

LOTS: 6 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 69

PLAT BOOK 2- 736 PAGE- 515

Section 22 Township 15 Range 03

BOLLING SUB

PPIN 11213

——————————

Parcel 094P 19 001033010000

THE DELTA COURT LLC

LOTS: 214 PT

VICKSBURG PROPER

Section 33 Township 16 Range 03

Block 33

VICKSBURG PROPER

PPIN 18515

——————————

Parcel 119 14 9999 008600

THERIOT QUIDA B

PT SW1/4 NW1/4

Section 14 Township 15 Range 04

PPIN 4634

——————————

Parcel 057 22 9999 001408

THIGPEN WILLIAM

PT SE1/4 SE1/4

Section 22 Township 17 Range 04

PPIN 28513

——————————

Parcel 019 21 9999 000300

THIGPEN WILLIAM J III

PT NE1/4 NW1/4 E OF CREEK

Section 21 Township 18 Range 04

PPIN 440

——————————

Parcel 140 06 9999 000215

THOMAS CARL & ANESHA BROWN

PT NE1/4 NE1/4

Section 06 Township 14 Range 04

PPIN 29831

——————————

Parcel 0943 19 201008008800

THOMAS EMMA

LOTS: 69 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 08

NOEVILLE

PPIN 17840

——————————

Parcel 1112 01 1490 018500

THOMAS KATIE

LOTS: 27

PLAT BOOK 1- 254 PAGE- 291

Section 01 Township 15 Range 03

LAKE HILL SUB #2

PPIN 7720

——————————

Parcel 094E 13 262007002900

THOMAS LAMBERT WADE

LOTS: 36 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 07

SPRINGFIELD

PPIN 19352

——————————

Parcel 1084 27 1450 004800

THOMAS MICHAEL RAINEY ESTATE

LOTS: 19 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 29

Section 27 Township 16 Range 03

KING & DYER SUB #2

PPIN 13116

——————————

Parcel 1082 29 1900 002500

THOMAS NANCY

LOTS: 27 PT & PT 28

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 176

Section 29 Township 16 Range 03

MEADOW ST.

PPIN 5507

——————————

Parcel 1082 29 1900 003800

THOMAS NANCY

LOTS: 6 THRU 9

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 176

Section 29 Township 16 Range 03

MEADOW ST.

PPIN 5520

——————————

Parcel 094F 13 0531 000700

THOMAS NANCY

LOTS: 2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 45

Section 13 Township 16 Range 03

DOSS TRACT-PARKER SUB OF LOT 6

PPIN 19120

——————————

Parcel 1231 20 120104010300

THOMAS SANDY EURICE

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 60

Section 20 Township 15 Range 03

Block 04

HILLCREST SUB #1

PPIN 11904

——————————

Parcel 094J 19 294016013600

THOMAS VALERIA

LOTS: 51 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 16

VICKS ENLARGED

PPIN 17630

——————————

Parcel 094U 34 2960 005611

THOMPSON HELEN & LEE A

LOTS: 16 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 181

Section 34 Township 16 Range 03

VICKS RECENT

PPIN 28872

——————————

Parcel 108J 34 1630C 012800

THOMPSON JAMES

LOTS: 29 & 31 PT & LT 30

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 34

Section 34 Township 16 Range 03

Block C

LINWOOD

PPIN 17223

——————————

Parcel 094K 19 294210001200

THOMPSON JAMES

LOTS: 9

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 47

Section 19 Township 16 Range 03

Block 10

VICKS ENLARGED-WOOD RESURVEY OF

LOTS 19,22 & PT LOTS 20, 21 SQ 10

PPIN 18655

——————————

Parcel 1292 35 9999 001503

THOMPSON JAMES

PT W1/2

(FRACTIONAL)

Section 35 Township 15 Range 03

PPIN 29143

——————————

Parcel 1241 20 1832D 004800

THOMPSON JAMES W

LOTS: 13

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 1

Section 20 Township 15 Range 03

Block D

MATCH FACTORY

PPIN 4297

——————————

Parcel 157 26 2191 002700

THOMPSON JAMES W

LOTS 1,2,3, & WEST LAGOON AREA

WOODBINE SUB (UNREC)

Section 26 Township 14 Range 03

WOODBINE SUB (UNREC)

PPIN 9028

——————————

Parcel 157 26 9999 002800

THOMPSON JAMES W

PT NE1/4 SW1/4

Section 26 Township 14 Range 03

PPIN 9029

——————————

Parcel 085 10 9999 000506

THOMPSON JAMES W

LOTS: 5

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 163

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 173

Section 10 Township 16 Range 04

BOY SCOUT SUBDIVISION

PPIN 30744

——————————

Parcel 0951 19 9999 018700

THOMPSON JIMMY O & MARY LOIS ESTATE

PT NW 1/4 NW 1/4

Section 19 Township 16 Range 04

PPIN 20555

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 094J 19 294013007700

THOMS EVELYN EST ETAL

LOTS: 45 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 876

Section 19 Township 16 Range 03

Block 13

VICKS ENLARGED

PPIN 17570

——————————

Parcel 1082 34 2600 053500

THUHA PERMY

LOTS: 189 S PT & 10′ STRIP

PLAT BOOK 1- 22 PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 6221

——————————

Parcel 094V 34 296014004500

THUHA PERMY

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 181

Section 34 Township 16 Range 03

Block 14

VICKS RECENT

PPIN 18246

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 1082 34 2600 053600

THUHA PERMY K

LOTS: 190 PT

PLAT BOOK 1- 22 PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 6222

——————————

Parcel 094L 19 001010003901

THUHA PERMY K

LOTS: 59 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 23

Section 19 Township 16 Range 03

Block 10

VICKSBURG PROPER

PPIN 21275

——————————

Parcel 1081 27 1370 028200

THUHA PERMY K REVOC TRUST

LOTS: 44 & 45

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 144

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 145

Section 27 Township 16 Range 03

KEN CARYL PARK ENLARGED

PPIN 5012

——————————

Parcel 143 10 9999 003600

TRIBBLE SHELIA

LOT PT SW1/4 OF NE1/4

Section 10 Township 14 Range 03

PPIN 10679

Lienor 1 STATE BANK & TRUST

——————————

Parcel 0942 13 0750 011800

TRULY JOHN JR

LOTS: 5

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 117

Section 13 Township 16 Range 03

FELD REALTY

PPIN 19829

——————————

Parcel 0943 19 0850 014500

TUBWELL SAM JR EST

LOTS: 15

PLAT BOOK 1- 58 PAGE- 125

Section 19 Township 16 Range 03

FOLKES OLD GARDEN

PPIN 17898

——————————

Parcel 108U 29 197012005300

TUCCIO PAUL E

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 152

Section 29 Township 16 Range 03

Block 12

NATIONAL PARK ADDITION

PPIN 15102

——————————

Parcel 0122 05 9999 007902

TUCKER KAREN B

PT SW 1/4 NW 1/4

Section 05 Township 18 Range 02

PPIN 23250

——————————

Parcel 0943 19 201005006300

TUNNELL RANDALL

LOTS: 20 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 05

NOEVILLE

PPIN 17815

——————————

Parcel 108C 22 112002012100

TURNER BETTY JEAN

LOTS: 9 PT

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 154

Section 22 Township 16 Range 03

Block 02

HARRISBURG

PPIN 18393

——————————

Parcel 0943 19 201008009100

TURNER BETTY JEAN & JOHNSON F

LOTS: 58 PT

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 08

NOEVILLE

PPIN 17843

——————————

Parcel 0943 19 1230 013900

TURNER CHARLES ET AL

LOTS:7 HORDE TRACT NORTH OF SOUTH

ST.

Section 19 Township 16 Range 03

HORDE TRACT NORTH OF SOUTH ST.

PPIN 17892

——————————

Parcel 1082 29 005001000600

TURNER LEON ET AL

LOTS: 16 & 17

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 01

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5487

——————————

Parcel 1292 35 9999 001000

UPSHIRE CHARLES

PT W1/2

(FRACTIONAL SECT)

Section 35 Township 15 Range 03

PPIN 27784

——————————

Parcel 0863 09 2500 000700

USARA LLC

LOTS: 8 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 220

Section 09 Township 16 Range 04

SKY VIEW SUB

PPIN 19860

——————————

Parcel 0843 01C1730 004000

VARNER J MACK

50′ STRIP LOTS 10 & 11

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 77

Section 01 Township 16 Range 04C

SOUTHALL FOREST #2

PPIN 14468

——————————

Parcel 112 08 9999 004900

VARNER J MACK ETAL

PT SE1/4 SE1/4 S OF ROAD

Section 08 Township 15 Range 04

PPIN 4460

——————————

Parcel 097 25 9999 001300

VARNER J MACK ETAL

PT NE1/4 N OF HWY 80

Section 25 Township 16 Range 04

PPIN 10879

——————————

Parcel 097 25 0822 001400

VARNER J MACK ETAL

PT NE1/4 N OF HWY 80

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 10880

——————————

Parcel 1088 27 0450 008400

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 7 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 16

Section 27 Township 16 Range 03

COLLEGE ADDITION

PPIN 13005

——————————

Parcel 1088 27 3060 008500

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 12

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 42

Section 27 Township 16 Range 03

WESTOVER DRIVE SUB

PPIN 13006

——————————

Parcel 1088 28 0450 010200

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 3 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 16

Section 28 Township 16 Range 03

COLLEGE ADDITION

PPIN 13023

——————————

Parcel 096 23 9999 006900

VARNER J MACK ETAL

PT W 1/2-SW 1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 14657

——————————

Parcel 0951 19 037005023900

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 38 THRU 66

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 19 Township 16 Range 04

Block 05

CEDAR GROVE

PPIN 20608

——————————

Parcel 0951 19 037006024000

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 12 THRU 29

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 19 Township 16 Range 04

Block 06

CEDAR GROVE

PPIN 20609

——————————

Parcel 0951 19 037007028200

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 65 THRU 81

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 19 Township 16 Range 04

Block 07

CEDAR GROVE

PPIN 20660

——————————

Parcel 1213 17 1991 000700

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 112 PT & PT 113

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 59

Section 17 Township 15 Range 04

WALNUT COVE

PPIN 21395

——————————

Parcel 097 25 0821 001408

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 1

GREENE HILLS SUB PT 1

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 1

PPIN 22821

——————————

Parcel 097 25 0821 001441

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 20

GREENE HILL SUB PT 1

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 1

PPIN 22835

——————————

Parcel 097 25 0821 001437

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 24

GREENE HILLS SUB PT 1

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 1

PPIN 22840

——————————

Parcel 097 25 0821 001436

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 25

GREENE HILLS SUB PT 1

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 1

PPIN 22841

——————————

Parcel 097 25 0821 001431

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 29

GREENE HILLS SUB PT 1

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 1

PPIN 22845

——————————

Parcel 097 25 0822 001470

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 33

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22849

——————————

Parcel 097 25 0822 001415

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 35

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22851

——————————

Parcel 097 25 0822 001414

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 36

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22852

——————————

Parcel 097 25 0822 001413

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 37

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22853

——————————

Parcel 097 25 0822 001412

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 38

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22854

——————————

Parcel 097 25 0822 001401

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 40

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22855

——————————

Parcel 097 25 0822 001402

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 41

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22856

——————————

Parcel 097 25 0822 001403

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 42

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22857

——————————

Parcel 097 25 0822 001404

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 43

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22858

——————————

Parcel 097 25 0822 001405

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 44

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22859

——————————

Parcel 097 25 0822 001406

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 45

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22860

——————————

Parcel 097 25 0822 001407

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 46

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22861

——————————

Parcel 097 25 0822 001467

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 47

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22862

——————————

Parcel 097 25 0822 001468

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 48

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22863

——————————

Parcel 097 25 0822 001469

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 49

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22864

——————————

Parcel 097 25 0822 001461

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 53

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22865

——————————

Parcel 097 25 0822 001463

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 51

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22866

——————————

Parcel 097 25 0822 001462

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 52

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22867

——————————

Parcel 097 25 0822 001460

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 54

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22868

——————————

Parcel 097 25 0822 001459

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 55

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22869

——————————

Parcel 097 25 0822 001458

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 56

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22870

——————————

Parcel 097 25 0822 001457

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 57

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22871

——————————

Parcel 097 25 0822 001456

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 58

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22872

——————————

Parcel 097 25 0822 001455

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 59

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22873

——————————

Parcel 097 25 0822 001454

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 60

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22874

——————————

Parcel 097 25 0822 001453

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 61

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22875

——————————

Parcel 097 25 0822 001452

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 62

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22876

——————————

Parcel 097 25 0822 001451

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 63

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22878

——————————

Parcel 097 25 0822 001432

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 64

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22879

——————————

Parcel 097 25 0822 001430

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 65

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22880

——————————

Parcel 097 25 0822 001428

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 66

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22881

——————————

Parcel 097 25 0822 001426

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 67 PT

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22882

——————————

Parcel 097 25 0822 001449

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 69

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22884

——————————

Parcel 097 25 0822 001448

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 70

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22885

——————————

Parcel 097 25 0822 001447

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 71

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22886

——————————

Parcel 097 25 0822 001445

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 73

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22887

——————————

Parcel 097 25 0822 001443

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 75

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22889

——————————

Parcel 097 25 0822 001442

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 76

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22890

——————————

Parcel 097 25 0822 001446

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 72

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22892

——————————

Parcel 097 25 0822 001416

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 34

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22893

——————————

Parcel 097 25 0822 001464

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 50

GREENE HILLS SUB PT 2

Section 25 Township 16 Range 04

GREENE HILLS SUB PT 2

PPIN 22894

——————————

Parcel 1083 27 0450 015201

VARNER J MACK ETAL

LOTS: 11 PT & PT 12

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 16

Section 27 Township 16 Range 03

COLLEGE ADDITION

PPIN 29807

——————————

Parcel 097 25 9999 001322

VARNER J MACK ETAL

PT NW1/4 NE1/4 N OF HWY 80

Section 25 Township 16 Range 04

PPIN 33454

——————————

Parcel 1112 01 3150 000200

VARNUM ANNE MARIE FUSELIER ESTATE

LOTS: 2 PT & PT 3

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 180

Section 01 Township 15 Range 03

WOODLAND HILLS

PPIN 7280

Lienor 1 ROBERT VARNUM

——————————

Parcel 0943 19 0850 017000

W S PROPERTIES & INVESTMENTS LLC

LOTS: 9

PLAT BOOK 1- 58 PAGE- 125

Section 19 Township 16 Range 03

FOLKES OLD GARDEN

PPIN 17927

——————————

Parcel 0943 19 0600 015401

WADE THOMAS ESTATE

LOTS: 26

EAST END

Section 19 Township 16 Range 03

EAST END

PPIN 22713

——————————

Parcel 108H 34 021002006101

WALKER JOHNNY & RUDELLA DAVENPORT

LOTS: 1

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 197

Section 34 Township 16 Range 03

Block 02

BOWMAR AVE. ADDITION

PPIN 22542

——————————

Parcel 140 05 9999 002902

WALKER LANCE & MELISSA

PT SW 1/4 SE 1/4

Section 05 Township 14 Range 04

PPIN 29911

Lienor 1 MUTUAL CREDIT UNION

——————————

Parcel 0951 19 037004024800

WALKER LORENZO

LOTS: PT 27-32 & LOTS 33-40

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 19 Township 16 Range 04

Block 04

CEDAR GROVE

PPIN 20617

——————————

Parcel 0951 19 130003032700

WALKER LORENZO

LOTS: 18 THRU 27

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 164

Section 19 Township 16 Range 04

Block 03

IDLEWILD

PPIN 20706

——————————

Parcel 0943 19 1230 013400

WALKER RACHAEL M ESTATE

LOTS: 5 PT

HORDE TRACT NORTH OF SOUTH ST.

Section 19 Township 16 Range 03

HORDE TRACT NORTH OF SOUTH ST.

PPIN 17887

——————————

Parcel 1083 34 2190 009300

WALLACE KEMIYA

LOTS: 25 PT LOT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 151

Section 34 Township 16 Range 03

POLK SUB OF LANE

PPIN 13838

——————————

Parcel 056 17 9999 000600

WALTON KEVIN

PT NW1/4 NE1/4

Section 17 Township 17 Range 05

PPIN 1163

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

Lienor 2 GOOD HOPE INC

——————————

Parcel 0943 19 201001002700

WARD IRENE

LOTS: 1 PT & PT 14

PLAT BOOK 1- G PAGE- 464

Section 19 Township 16 Range 03

Block 01

NOEVILLE

PPIN 17778

——————————

Parcel 094J 19 204003015900

WARD IRENE

LOTS: 16 PT

PLAT BOOK 1- H PAGE- 91

Section 19 Township 16 Range 03

Block 03

NORTON

PPIN 18126

——————————

Parcel 0943 19 201107003900

WARD IRENE M

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 384 PAGE- 616

Section 19 Township 16 Range 03

Block 07

NOEVILLE SWITZER SUB

PPIN 17790

——————————

Parcel 0876 01 0361 004905

WARDLEY DONALD

LOTS: 4 PT

CATHEL

Section 01 Township 16 Range 03

CATHEL

PPIN 24792

——————————

Parcel 0876 01 0361 004911

WARDLEY DONALD

LOTS: 4 PT

CATHEL

Section 01 Township 16 Range 03

CATHEL

PPIN 26110

——————————

Parcel 0964 23 9999 001400

WARE JEFFREY R & LASHONDA D

PT NE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 26477

——————————

Parcel 094K 19 001053013800

WARFIELD LARUBIN

LOTS: 266 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 23

Section 19 Township 16 Range 03

Block 53

VICKSBURG PROPER

PPIN 18788

——————————

Parcel 094B 13 077017000800

WARLICK HARLEY

LOTS: 77 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 17

FISHERVILLE

PPIN 19525

——————————

Parcel 1086 29 308037016700

WARREN MITTIE A TOWNE ESTATE

LOTS: 1,2,3

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 37

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 15791

——————————

Parcel 1086 29 308037016701

WARREN MITTIE A TOWNE ESTATE

LOTS: 4

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 37

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 24318

——————————

Parcel 107 31 0040 001109

WARREN ROGER & MARTHA EST

LOTS 13,14,15 WILLOW WOOD UNREC

LOTS: 2 PT

Section 31 Township 16 Range 04

JOHN BAREFIELD

PPIN 23920

——————————

Parcel 108D 22 1730 005500

WASHINGTON LARRY & ESTA FUNDERBURK

LOTS: 17 PT & PT 18

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 182

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 183

Section 22 Township 16 Range 03

MARINE HOSPITAL – HUGHES RESURVEY

PPIN 15959

Lienor 1 FLOWERREE

——————————

Parcel 111 02 0230 002500

WASSON JAMES J ESTATE

LOTS: 9

PLAT BOOK 1- 310 PAGE- 17

Section 02 Township 15 Range 03

BRIARWOOD

PPIN 11488

——————————

Parcel 094U 34 1950B 008800

WATSON DELESSELYN LEOLA

LOTS: 3

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 248

Section 34 Township 16 Range 03

Block B

MC MAHON

PPIN 16171

——————————

Parcel 108N 34 2600 004900

WATSON JESSE

LOTS: 145 PT & PT 146,147,148

PLAT BOOK 1- ZZ PAGE- 600

Section 34 Township 16 Range 03

SPEEDS

PPIN 17014

——————————

Parcel 1082 29 005003006600

WATTS CORTINA

LOTS: 19,20 & 21

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 107

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 109

Section 29 Township 16 Range 03

Block 03

ALPINE HEIGHTS

PPIN 5549

——————————

Parcel 094D 13 001003009600

WATTS CORTRINA SHORTER

LOTS: 9 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

PLAT BOOK 2- 116 PAGE- 5

Section 13 Township 16 Range 03

Block 03

VICKSBURG PROPER

PPIN 19680

——————————

Parcel 094R 19 019001002600

WATTS JEFFREY

LOTS: 8 N 1/2

PLAT BOOK 1- I PAGE- 159

Section 19 Township 16 Range 03

Block 01

BODLEY

PPIN 17660

——————————

Parcel 094K 19 204002012900

WE CARE

LOTS: 18 PT N 1/2

PLAT BOOK 1- H PAGE- 91

Section 19 Township 16 Range 03

Block 02

NORTON

PPIN 18779

Lienor 1 CITY OF VICKSBURG

——————————

Parcel 0964 23 9999 007400

WHEELER WILLIE & BARBARA SCOTT

PT SE1/4 SE1/4

Section 23 Township 16 Range 04

PPIN 27757

——————————

Parcel 094E 13 0870 009600

WHITE ANDERSON

PT TRACT

PLAT BOOK 1- 246 PAGE- 555

ALSO PT LOT 1 VICKS ENLARGED BLK 1

PLAT BOOK G PAGE 876

Section 13 Township 16 Range 03

GARDNER

PPIN 19419

——————————

Parcel 1125 07 9999 001100

WHITE CLIFTON & STEPHANIE

PT NW1/4 SE1/4

Section 07 Township 15 Range 04

PPIN 3639

Lienor 1 DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST CO

——————————

Parcel 1123 07 2120 002300

WHITEHEAD ALFRED W JR & ROBBIE O

LOTS: 7

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 29

Section 07 Township 15 Range 04

WICLAND PLACE #1

PPIN 4210

——————————

Parcel 056 20 9999 000800

WHITEHEAD DAVID R & BARBARA

PT SW1/4 NW1/4

Section 20 Township 17 Range 05

PPIN 1588

——————————

Parcel 094W 22 036004006300

WHITNEY AMANDA LYNN & PETER

LOTS: 97 PT

PLAT BOOK 1- 59 PAGE- 330

Section 22 Township 16 Range 03

Block 04

CASTLE HILL

PPIN 15469

——————————

Parcel 0941 13 040003011800

WILLIAMS ALPHOUNCE

LOTS: 16 PT & PT 17

PLAT BOOK 1- II PAGE- 118

Section 13 Township 16 Range 03

Block 03

CHAPPELL

PPIN 14206

——————————

Parcel 120 21 9999 002700

WILLIAMS ANGELO & HAZEL

PARCEL 7 WHITAKER ESTATE

Section 21 Township 15 Range 04

PPIN 3336

——————————

Parcel 108G 23 2360 003100

WILLIAMS CHARLES & MARTHA MAE EST

LOTS: 22

PLAT BOOK 1- 1 PAGE- 100

Section 23 Township 16 Range 03

RIVERVIEW SUB RESURVEY

PPIN 18311

——————————

Parcel 094U 34 225004014300

WILLIAMS EDDIE B ESTATE

LOTS: 23 PT & PT LOT 24

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 04

RAILROAD ADDITION

PPIN 16226

——————————

Parcel 1086 29 308030013300

WILLIAMS FELICIA & KENNETH

LOTS: 20 PT

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 140

Section 29 Township 16 Range 03

Block 30

WHARF & LAND RESURVEY

PPIN 15759

——————————

Parcel 108B 34 225001002700

WILLIAMS HERDCINE

LOTS: 8 & PT 9

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 01

RAILROAD ADDITION

PPIN 17365

Lienor 1 TRUSTMARK NATIONAL BANK

Lienor 2 MARGARET WILLIAMS

——————————

Parcel 0941 13 2290 006000

WILLIAMS LEON A ESTATE

LOTS: 25 PT

PLAT BOOK 1- KK PAGE- 234

Section 13 Township 16 Range 03

NORTH READING

PPIN 14147

——————————

Parcel 108A 34 225007003200

WILLIAMS LULA H ESTATE

LOTS: 5

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 232

Section 34 Township 16 Range 03

Block 07

RAILROAD ADDITION

PPIN 16261

——————————

Parcel 129 36 9999 000112

WILSON CAROL ESTATE

PT E1/2 E OF HWY 61 S

Section 36 Township 15 Range 03

PPIN 26532

Lienor 1 WELLS FARGO FINANCIAL MS 2, INC

——————————

Parcel 094Q 19 001051009801

WILSON DASHIKA

LOTS: 263 PT W 1/2

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 23

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 22

Section 19 Township 16 Range 03

Block 51

VICKSBURG PROPER

PPIN 29364

——————————

Parcel 1083 27 2890 013900

WILSON ROOSEVELT

LOTS: 6 PT

PLAT BOOK 1- GG PAGE- 156

Section 27 Township 16 Range 03

V & M SUB

PPIN 13889

——————————

Parcel 0962 24 9999 002700

WINDHAM MAX S ESTATE

PT SW1/4 NE1/4

Section 24 Township 16 Range 04

PPIN 29080

——————————

Parcel 0962 24 9999 002800

WINDHAM MAX S ESTATE

PT SW1/4 NE1/4

Section 24 Township 16 Range 04

PPIN 29081

——————————

Parcel 0962 24 9999 002300

WINDHAM MAX S ESTATE

PT SEC N OF HWY 80

Section 24 Township 16 Range 04

PPIN 29223

——————————

Parcel 122 14 9999 001300

WINSTON DAVID M

PART NW1/4 SW1/4

Section 14 Township 15 Range 03

PPIN 6303

——————————

Parcel 122 14 9999 001400

WINSTON DAVID M

LOT PART NW1/4 SW1/4

Section 14 Township 15 Range 03

PPIN 6304

——————————

Parcel 1081 27 215003022600

WINSTON HAZEY & CALANTHA BARNES

LOTS: 16-18

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 42

Section 27 Township 16 Range 03

Block 03

PECAN GROVE

PPIN 4955

——————————

Parcel 1292 35 9999 000100

WOLFE PERRY

PT W1/2

(FRACTIONAL)

Section 35 Township 15 Range 03

PPIN 26003

——————————

Parcel 156 25 9999 000800

WOLFE SCOTT E & EMILY N

PART N1/2 LOTS 5 & 6

Section 25 Township 14 Range 03

PPIN 8894

Lienor 1 GUARANTY BANK AND TRUST COMPANY

——————————

Parcel 086 08 9999 000500

WOODHOUSE CLINTON

PT N 1/2 W OF HIGHWAY 61

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 16471

Lienor 1 RIVERHILLS BANK

——————————

Parcel 0951 19 037003026800

WOODHOUSE CLINTON & MARIE ESTATE

LOTS: 88 THRU 90

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 116

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 117

Section 19 Township 16 Range 04

Block 03

CEDAR GROVE

PPIN 20639

——————————

Parcel 086 08 9999 000706

WOODHOUSE TRUCKING

PT N1/2 W OF HWY 61

Section 08 Township 16 Range 04

PPIN 32453

——————————

Parcel 0876 02 0863 000600

WOODS JACQUELINE

LOTS: 70

PLAT BOOK 1- 324 PAGE- 519

Section 02 Township 16 Range 03

WILLIAM B FORD SUB #2

PPIN 6101

——————————

Parcel 1201 21 0310 004500

WOODS JONATHAN

LOTS: 37

PLAT BOOK 1- 3 PAGE- 13

Section 21 Township 15 Range 04

BENARD ACRES

PPIN 3935

——————————

Parcel 094H 13 0340 001000

WORLDES JOHNELL S

LOTS: 11

PLAT BOOK 1- 384 PAGE- 535

Section 13 Township 16 Range 03

CARDINAL VILLAGE SUB.

PPIN 19251

——————————

Parcel 1304 38 2462 001500

WRIGHT CLAUDE F JR & PAULA B

LOTS: 8

PLAT BOOK 1- 2 PAGE- 100

Section 38 Township 15 Range 03

SINGING HILLS

PPIN 6453

——————————

Parcel 141 02 9999 002700

WRIGHT PAULA

LOT PT SW1/4 OF SW1/4

Section 02 Township 14 Range 03

PPIN 8081

——————————

Parcel 108P 29 2770 008900

WS PROPERTIES AND INVESTMENTS

LOTS: 5

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 130

Section 29 Township 16 Range 03

TERRACES

PPIN 16732

——————————

Parcel 108H 22 112003013000

YATES LEWIS JR ETAL

LOTS: 15 PT

PLAT BOOK 1- FF PAGE- 155

Section 22 Township 16 Range 03

Block 03

HARRISBURG

PPIN 15257

——————————

Parcel 094E 13 262001016502

YOUNG HARVEY & YVETTE

LOTS: 2 PT

PLAT BOOK 1- 116 PAGE- 4

Section 13 Township 16 Range 03

Block 01

SPRINGFIELD

PPIN 25531

——————————

Parcel 108H 22 1730 008100

ZAMORA ROLANDO

LOTS: 1,2 & PT 3

PLAT BOOK 1- 69 PAGE- 182

PLAT BOOK 2- 69 PAGE- 183

Section 22 Township 16 Range 03

MARINE HOSPITAL – HUGHES RESURVEY

PPIN 15207

——————————

Parcel 094P 19 2230I 001800

3.0 LLC

PT LOTS 108-120 MARSHALL SUB BLK K-

SS PRENTISS; ALSO CLOSED PORTION OF

CRAWFORD ST & FRONT ST

(TRACT 15 & SELBY PROP)

LOTS: 1 THRU 4

PLAT BOOK 1- J PAGE- 433

PLAT BOOK 2- Y PAGE- 555

Section 19 Township 16 Range 03

Block I

S.S. PRENTISS – MARSHALL RES.

PPIN 18426

Lienor 1 FIRST BANK

——————————

Parcel 094P 19 2220L 001900

3.0 LLC

LOTS: 121 THRU 131

PLAT BOOK 1- J PAGE- 443

Section 19 Township 16 Range 03

Block L

PRENTISS

PPIN 18427

Lienor 1 FIRST BANK

——————————

Parcel 094N 19 2220M 000100

3.0 LLC

LOTS: 132 THRU 142

PLAT BOOK 1- J PAGE- 443

ALSO N 10′ OF SOUTH ST

ALSO PROPERTY W OF LOTS 132-142

EXT TO LOW WATER MARK OF CANAL

Section 19 Township 16 Range 03

Block M

PRENTISS

PPIN 20722

Lienor 1 FIRST BANK

——————————

Parcel 094N 19 2220N 000200

3.0 LLC

PT LOTS 1-6 MARSHALL RES OF OWEN

RHODES;LOTS 7-11 MARSHALL RES OF

OWEN RHODES;LOT 5 & PT LOTS 8 &9

OWEN RHODES;PT SOUTH STREET

LOTS: 143 THRU 149 & PT 150

PLAT BOOK 1- J PAGE- 443

Section 19 Township 16 Range 03

Block N

PRENTISS

PPIN 20723

Lienor 1 FIRST BANK

——————————

Parcel 094P 19 2230I 001801

3.0 LLC

LOTS: 1 THRU 4

PLAT BOOK 1- Y PAGE 555

Section 19 Township 16 Range 03

Block I

S.S. PRENTISS – MARSHALL RES.

PPIN 31215

Lienor 1 FIRST BANK

——————————

Parcel 094P 19 2230I 001802

3.0 LLC

LOTS: CASINO AREA (BACK OF 1-4)

PLAT BOOK 1- Y PAGE 555

Section 19 Township 16 Range 03

Block I

S.S. PRENTISS – MARSHALL RES.

PPIN 32490

Lienor 1 FIRST BANK

——————————

Records printed 831

Option PARCELS NOT ON HOLD