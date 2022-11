Mississippi football playoff scoreboard: Nov. 18 Published 12:22 am Saturday, November 12, 2022

MHSAA Playoffs

Class 6A – First round

Brandon 42, Hancock 7

Clinton 41, DeSoto Central 14

Madison Central 30, South Panola 21

Oak Grove 28, Biloxi 7

Ocean Springs 49, Northwest Rankin 21

Southaven 38, Starkville 12

Tupelo 42, Lewisburg 0

Warren Central 38, Gulfport 3

Class 5A – First round

Callaway 20, Lafayette 14

Gautier 38, Wayne County 21

Neshoba Central 27, Columbus 2

Picayune 24, Laurel 9

Vancleave 41, Hattiesburg 35

Vicksburg 36, Cleveland Central 14

West Jones 38, East Central 0

West Point 55, Holmes County Central 14

Class 4A – Second round

Caledonia 26, Clarksdale 0

Houston 33, West Lauderdale 24

Itawamba AHS 42, Senatobia 14

Louisville 35, Ripley 0

Mendenhall 29, Columbia 20

Poplarville 49, Newton County 21

Quitman 39, Moss Point 13

Stone 17, North Pike 16, OT

Class 3A – Second round

Amory 30, North Panola 14

Hazlehurst 32, Jefferson Davis County 13

Kossuth 41, Humphreys 14

Magee 36, Jefferson County 26

Noxubee County 36, Independence 8

Raleigh 30, St. Stanislaus 21

Wesson 33, Tylertown 19

Winona 48, Water Valley 14

Class 2A – Second round

Charleston 24, Calhoun City 14

Choctaw County 33, LeFlore 0

Eupora 37, J.Z. George 12

Lake 21, East Marion 18

North Side 41, Baldwyn 27

Philadelphia 27, Heidelberg 14

Scott Central 55, Collins 7

Velma Jackson 14, Mize 7

Class 1A – First round

Bay Springs 64, Sebastopol 0

Biggersville 48, West Tallahatchie 0

Hamilton 24, Resurrection Catholic 3

McEvans 68, Ashland 0

Simmons 54, Smithville 0

South Delta 24, Okolona 6

Taylorsville 50, Vardaman 0

West Lowndes 46, Lumberton 20

———

MAIS Playoffs

Semifinals

Class 6A

Madison-Ridgeland Aca.21, Jackson Aca. 6

Jackson Prep 10, Hartfield Academy 7

Class 5A

Oak Forest 45, Heritage Academy 35

Simpson Academy 13, Copiah Academy 10

Class 4A

Tri-County 28, Adams County Christian 21

Greenville-St. Joseph 46, Riverfield Aca. 0

Class 3A

Central Holmes 33, Greenville Christian 32, 2OT

Canton Academy 42, Centreville Academy 8

Class 2A

Tunica Academy 64, North Sunflower Academy 44

Tallulah Academy 52, Newton Academy 30

Class 1A

Lee Academy (Ark.) 44,. Riverdale 24

DeSoto School 20, Tensas Academy 18

Championship schedule

Nov. 17 – At Jackson Academy

Class 2A – Tallulah Academy vs. Tunica Academy, 3 p.m.

Class 4A – Tri-County Academy vs. Greenville-St. Joe, 7 p.m.

Nov. 18 – At Jackson Academy

Class 1A – Lee Academy (Ark.) vs. DeSoto School, 11 a.m.

Class 3A – Canton Academy vs. Central Holmes, 3 p.m.

Class 5A – Oak Forest vs. Simpson Academy, 7 p.m.

Nov. 19 – At Mississippi College

Class 6A – Madison-Ridgeland Academy vs. Jackson Prep, 6 p.m.