Mississippi high school football scoreboard: Nov. 17 Published 11:43 pm Friday, November 17, 2023

MHSAA Playoffs

Class 7A

Second round – Nov. 17

Starkville 20, Oxford 0

Madison Central 14, Tupelo 12

Brandon 42, Pearl 2542

Oak Grove 35, Meridian 0

Semifinals – Nov. 24

Madison Central (8-4) at Starkville (9-3)

Oak Grove (11-1) at Brandon (10-2)

Class 6A

Second round – Nov. 17

South Panola 33, Neshoba Central 13

Grenada 24, Warren Central 7

West Jones 21, Terry 7

Picayune 38, Pascagoula 0

Semifinals – Nov. 24

Grenada (10-3) at South Panola (11-1)

Picayune (10-2) at West Jones (12-0)

Class 5A

Second round – Nov. 17

Clarksdale 21, Lafayette 0

West Point 34, Holmes County 21

Gautier 36, Florence 34

Laurel 31, Brookhaven 28

Semifinals – Nov. 24

West Point (9-3) at Clarksdale (9-3)

Gautier (8-4) at Laurel (7-6)

Class 4A

Third round – Nov. 17

Louisville 39, Caledonia 0

Houston 42, West Lauderdale 21

Columbia 42, Pass Christian 7

Poplarville 44, Lawrence County 20

Semifinals – Nov. 24

Houston (11-1) at Louisville (13-0)

Poplarville (10-3) at Columbia (13-0)

Class 3A

Third round – Nov. 17

Winona 49, East Webster 26

Amanda Elzy 44, Mooreville 2

Jefferson County 30, Seminary 17

Noxubee County 29, Jefferson Davis County 22

Semifinals – Nov. 24

Amanda Elzy (8-4) at Winona (13-0)

Noxubee County (9-4) at Jefferson County (9-3)

Class 2A

Third round – Nov. 17

Charleston 50, Winona 18

Union 34, Calhoun City 26

Heidelberg 22, Collins 11

Raleigh 21, Scott Central 12

Semifinals – Nov. 24

Union (12-1) at Charleston (11-2)

Heidelberg (10-3) at Raleigh (11-2)

Class 1A

Third round – Nov. 17

Biggersville 42, West Lowndes 8

Vardaman 27, Baldwyn 20

Taylorsville 22, Simmons 12

Velma Jackson 40, Resurrection 13

Semifinals – Nov. 24

Vardaman (12-0) at Biggersville (10-1)

Taylorsville (8-5) at Velma Jackson (12-0)

MAIS championship games

Nov. 16

Class 1A – Sharkey-Issaquena Academy 32, Calhoun Academy 26

Class 5A – Adams County Christian 47, Simpson Academy 29

Nov. 17

Class 2A – DeSoto (Ark.) 32, Newton Academy 28

Class 4A – Tri-County 26, Bowling Green (La.) 13

Class 3A – Greenville St. Joseph 6, Kirk Academy 0

Nov. 18

At Mississippi College

Class 6A – Jackson Prep vs. Hartfield, 6 p.m.